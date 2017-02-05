Самолет СР-10 продолжает испытания

Появились свежие фотографии проходящего испытания на аэродроме Кубинка первого летного опытного образца (демонстратора) лёгкого реактивного учебно-тренировочного самолёта СР-10 разработки ООО «Конструкторское бюро «Современные авиационные технологии» (КБ «САТ»).



02.02.2017 Фото:Сергей Лукоянов / russianplanes.net

Напомним, что летные испытания данного первого прототипа СР-10 были начаты на аэродроме Орешково (Воротынск, Калужская область) 25 декабря 2015 года. В течении 2016 года были проведены этапы заводских испытаний и предварительных испытаний. Проект получил определенную поддержку со стороны Министерства обороны России и на 2017 год заявлялось о возможности начала Государственных испытаний СР-10, однако статус программы пока что в целом не определенен.