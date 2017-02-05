Самолет СР-10 продолжает испытания
Появились свежие фотографии проходящего испытания на аэродроме Кубинка первого летного опытного образца (демонстратора) лёгкого реактивного учебно-тренировочного самолёта СР-10 разработки ООО «Конструкторское бюро «Современные авиационные технологии» (КБ «САТ»).
Напомним, что летные испытания данного первого прототипа СР-10 были начаты на аэродроме Орешково (Воротынск, Калужская область) 25 декабря 2015 года. В течении 2016 года были проведены этапы заводских испытаний и предварительных испытаний. Проект получил определенную поддержку со стороны Министерства обороны России и на 2017 год заявлялось о возможности начала Государственных испытаний СР-10, однако статус программы пока что в целом не определенен.
05.02.1717:05:33
05.02.1717:11:59
05.02.1718:09:07
05.02.1718:12:02
05.02.1718:42:56
05.02.1720:21:52
05.02.1721:16:03
05.02.1722:05:57
05.02.1722:05:26
06.02.1711:52:04
06.02.1709:01:22
05.02.1717:30:23
05.02.1718:02:13
05.02.1718:11:54
05.02.1718:17:57
05.02.1720:42:56
06.02.1709:09:05
06.02.1712:05:18
05.02.1718:38:14 Другой планер + другой двигатель = другой самолёт. Более сложное уже есть и давно выпускается серийно, это Як-130.
05.02.1720:54:31
05.02.1722:28:36 У Т-50 старый планер?
06.02.1700:12:06
05.02.1718:24:21
05.02.1718:31:11
05.02.1719:17:01
05.02.1719:22:51
05.02.1719:30:03
05.02.1719:55:36
05.02.1721:43:58
05.02.1721:54:50
05.02.1721:38:54
06.02.1711:43:56
06.02.1712:16:17
05.02.1721:41:19
06.02.1702:46:12
06.02.1714:08:36
05.02.1721:44:45
06.02.1700:51:50
05.02.1722:21:23
05.02.1722:49:48 СР-10 учебный самолёт, у него вообще нет вооружения.
06.02.1714:09:42
05.02.1723:20:48
06.02.1700:24:55
06.02.1704:11:37
06.02.1707:52:57
06.02.1708:48:20
06.02.1717:42:29
06.02.1719:04:38
06.02.1710:35:57