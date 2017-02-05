Добавить статью
Фотофакты

Самолет СР-10 продолжает испытания

Появились свежие фотографии проходящего испытания на аэродроме Кубинка первого летного опытного образца (демонстратора) лёгкого реактивного учебно-тренировочного самолёта СР-10 разработки ООО «Конструкторское бюро «Современные авиационные технологии» (КБ «САТ»).

  • 02.02.2017 Фото:Сергей Лукоянов / russianplanes.net
  • 02.02.2017 Фото:Сергей Лукоянов / russianplanes.net

Напомним, что летные испытания данного первого прототипа СР-10 были начаты на аэродроме Орешково (Воротынск, Калужская область) 25 декабря 2015 года. В течении 2016 года были проведены этапы заводских испытаний и предварительных испытаний. Проект получил определенную поддержку со стороны Министерства обороны России и на 2017 год заявлялось о возможности начала Государственных испытаний СР-10, однако статус программы пока что в целом не определенен.

  • 02.02.2017 Фото:Евгений Волков / russianplanes.net
  • 02.02.2017 Фото:Евгений Волков / russianplanes.net
http://bmpd.livejournal.com/2415020.html

СР-10, КБ "САТ", ООО "Конструкторское бюро "Современные авиационные технологии", Кубинка
  • Джорджио Харманис
    05.02.1717:05:33

    красивый самолет. удачи ему и его пилотам и высоких полетов !

    #882151
  • Нет аватара Zemos
    05.02.1717:11:59

    Не плохой вариант для учёбы. Дешевле ЯК, да и на экспорт можно для не богатых стран

    #882155
    • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
      • Нет аватара Zemos
        05.02.1718:12:02

        Это было до общения с МО.

        Сейчас рассматривают другие варианты.

        На сколько дешевле не знаю. Пишут — значительно

        #882165
        • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
          • Vovantro Vovantro
            05.02.1720:21:52

            Вот что вы за люди, а? Как что, так сразу всё плохо. А слабо верить в лучшее? Блин. Раздражаете уже своим нытьём. Рисунки вилами на воде. Импортное всё. Где наше? ДА всё будет!   

            #882205
            • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
            • capt4net capt4net
              05.02.1722:05:26

              У него работа такая.

              #882243
            • Jonatan01 Jonatan01
              06.02.1711:52:04

              Это такая психическая болезнь. Фильтры восприятия настроены таким образом, что всё подкрашивается в «чёрный цвет». Поэтому негативное ещё более ухудшается, а позитивное уменьшается.

              #882424
    • Алексей Лыков Алексей Лыков
      06.02.1709:01:22

      вообще-то як учебно-боевой, а этот самолёт чисто учебный. если какая заваруха, то ср-10 будет годен только для того, что бы свалить по быстрому, а як-130 «лёгким движением руки» превращается в штурмовик

      #882376
  • Юрий Липатов
    05.02.1717:30:23

    Таким проектам надо оказывать всяческую поддержку. Развивая этот проект далее можно получить лёгкий недорогой однодвигательный истребитель.

    Отредактировано: Юрий Липатов~17:31 05.02.17
    #882159
    • A_SEVER A_SEVER
      05.02.1718:02:13

      можно получить лёгкий недорогой однодвигательный истребитель

      Шутите? У СР-10 максимальная взлётная масса всего 3 тонны, что в 3 раза меньше, чем у Як-130 или МиГ-21.

      #882161
      • Юрий Липатов
        05.02.1718:11:54

        Какие шутки. Более мощный, но компактный двигатель, больший планер. Это путь развития авиации от простого к сложному. Обратный путь называется деградация. Вы за что?

        #882164
        • Нет аватара Solncevorot
          05.02.1718:17:57

          Смысл этого самолета в том, что он дешеввый и годный для того, чтобы на нем учиться летать. Если на него поставить более мощный двигатель, переделать планер под большие нагрузки и грузоподъемность, то самолет станет дороже. И зачем, когда такие самолеты уже у нас есть, тот же Як-130.

          #882168
          • Юрий Липатов
            05.02.1720:42:56

            Вы ничего не поняли. В природе есть такое явление как роение пчел. Вылетает молодая сильная матка с роем пчел и начинается новая семья, новое строительство. Я именно об этом. Этот молодой и уже видно талантливый коллектив не заложен, не боится трудностей и способен решать серьёзные задачи создания новой авиации. Почему ему не поставить такую задачу? Во время войны так и было создавались новые КБ и ставились задачи, которые успешно решались молодыми, конечно с учётом опыта. Большие КБ слишком неповоротливы и инерционны. Мне понравился СР-10. Почему ведущие КБ ничего подобного предложить не смогли? И не смогут поверьте.

            #882207
            • Tuck Trucker Tuck Trucker
              06.02.1709:09:05

              У нас текущие КБ не загружены и за каждым уже стоит опыт, инфраструктура. Зачем плодить сущности?

              Как часто получает заказы тот же Миг, Як, Туполев, Ильюшин?

              Нормально идут дела у Сухого, у них в портфеле в серии пассажирский сегмент и истребитель Т-50. Сейчас идёт обратный процесс объединения, создан ОАК. Даже крупные КБ вынуждены объединятся чтобы бить эффективными. Ресурсов СССР у нас уже нет. Сегодня у нас и продавать надо уметь чтобы плавать. Так что логичнее если этот коллектив вольётся либо в существующие КБ либо станет частью ОАК.

              #882377
              • Jonatan01 Jonatan01
                06.02.1712:05:18

                Вечный вопрос: зачем изобретать велосипед. А их изобретают и изобретают… всё лучше и лучше.

                #882430
        • A_SEVER A_SEVER
          05.02.1718:38:14

          Более мощный, но компактный двигатель, больший планер
          Другой планер + другой двигатель = другой самолёт.
          от простого к сложному
          Более сложное уже есть и давно выпускается серийно, это Як-130.

          #882176
          • Юрий Липатов
            05.02.1720:54:31

            Ни одной новой мысли. Старые планеры как МИГа так и у Сухого. Какие стимулы им творить? Если и так все будет продано и оплачено мы же богатая страна? Чтобы было движение необходима живая конкуренция. Учитесь хотя бы у Сталина, читайте историю развития отечественной авиации.

            #882213
            • A_SEVER A_SEVER
              05.02.1722:28:36

              Старые планеры как МИГа так и у Сухого.
              У Т-50 старый планер?    
              необходима живая конкуренция
              Только конкуренция среди стран, а не внутри одной страны.

              #882254
            • Samboris Samboris
              06.02.1700:12:06

              Разработайте триплан с движками

              #882281
        • Комментарий удален
  • rvk rvk
    05.02.1718:24:21

    Одно непонятно — зачем он, если есть Як-130?

    #882170
    • дмитрий чернов дмитрий чернов
      05.02.1718:31:11

      як 130 10 тонн весит и имеет два двигателя, этот 3 тонны и один мотор

      #882173
    • Юрген Юрген
      05.02.1719:17:01

      СР-10 — 1 и 2 курс обучения.

      Як-130 — 3 и 4 курс.

      #882179
      • rvk rvk
        05.02.1719:22:51

        А сейчас на 1-2 курсе на чем летают?

        #882181
        • Юрген Юрген
          05.02.1719:30:03

          Точно не знаю, кажется L-39

          #882185
          • rvk rvk
            05.02.1719:55:36

            L-39

            Хм… вроде как Як-130 как раз и создавался для замены Л-39

            #882195
          • Нет аватара Ra
            05.02.1721:43:58

            Вот здесь хорошо все описано на 2013 год.: На 1-2 курсе академические знания без полетов

            Первые двух два года обучения в Краснодаре посвящены общим военным и фундаментальным наукам (таких как физика, математика, история), а на третьем курсе будущие российские летчики начинают изучать теоретические основы обучения летному делу. В это же время курсанты начинают оттачивать летное мастерство на двух тренажерах самолетов L-39C, установленных в 2009 году. На каждом из них курсант должен «налетать» 15 часов, прежде чем быть допущенным к реальным полетам.

            Первый этап летного обучения начинается весной после окончания курсантами третьего академического курса обучения, и интенсивная четырех-пятимесячная программа нацеленная на обучение базовым навыкам управления самолетом длится до конца лета. Она включает примерно 60 часов налета на L-39C или около 20 часов на L-410, и включает в себя ознакомление с типом, тренировка в общих принципах управления самолетом и полеты по кругу.

            Второй этап: На основе навыков, продемонстрированных в ходе начальной летной подготовки, последующий отбор отбирает наиболее успешных курсантов на курс подготовки летчиков-истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков (реактивная авиация), а курсанты с худшими показателями перенаправляются на прохождения базовой подготовки для пилотирования самолетов дальней и военно-транспортной авиации на самолетах L-410UVP-E3.

            Курсанты, которых готовят на скоростные самолеты, продолжают обучение на четвертом курсе в учебных центрах в Армавире и Борисоглебске. Курсанты-истребители проходят основной курс обучения на L-39C в течение четырех-пяти месяцев, получая практическую подготовку в штурманском деле, высшем пилотаже, принципах полетов в составе групп, а также по применению учебного вооружения. Этот курс занимает от 70 до 80 летных часов

            Третий этап обучения на двух потоках курсантов реактивной скоростной авиации заключается в прохождении повышенного курса боевой подготовки и боевого применения. Он начинается в конце пятого курса училища и ведется на боевых типах самолетов для самых выдающихся курсантов и на L-39C для всех остальных.

            Як-130 замещает поэтапно L-39.

            Отредактировано: Ra~21:44 05.02.17
            #882233
          • Нет аватара Ra
            05.02.1721:54:50

            Вот на первый этап летного обучения возможно замещение Як-130 (L-39) на СР-10. И самолет дешевле и обслуживание и эксплуатация. Но военным, конечно, виднее    

            #882239
  • Vovantro Vovantro
    05.02.1721:38:54

    Красивенький самолёт! Эх. Я бы полетал на нём с удовольствием, в каком нибудь аэроклубе!    

    Отредактировано: Vovantro~21:39 05.02.17
    #882229
    • Нет аватара 99Andrei
      06.02.1711:43:56

      Потолок 11 тыс. позволяет подняться на эшелон и помахать крылышками лайнерам международных авиалиний    

      #882421
  • Нет аватара injenegr
    05.02.1721:41:19

    Был хороший проект учебного самолета МиГ-АТ с двигателями РД-1700, не перенасыщенный

    всякими избыточными системами, которые не нужны для УТС.

    Дешевый получился самолет, как раз для обучения первоначального.

    А почему-то на замену L-39 вместо МиГ-АТ, внедрили легкий штурмовик Як-130,

    который и как штурмовик никакой, и как учебно тренировочный не подходит из-за своей

    сложности, избыточности и стоимости.

    Но МиГ-АТ похерили. Теперь приходится минобороны искать замену L-39 для первоначального обучения. Вот и смотрят на СР-10.

    #882231
    • Нет аватара Ra
      06.02.1702:46:12

      А почему-то на замену L-39 вместо МиГ-АТ, внедрили легкий штурмовик Як-130,

      который и как штурмовик никакой, и как учебно тренировочный не подходит из-за своей

      сложности, избыточности и стоимости.

      1. Запад данный самолет (Як-130) вполне устраивает под «именем» М-346. У Израиля 30 штук числится.

      2. Насчет сложности. Вы предложите еще с Ан-2 на Т-50 пересаживаться.

      3. МиГ-АТ — был прямым конкурентом по ТТХ Як-130 в конкурсе и проиграл.

      #882335
    • Нет аватара totoro21
      06.02.1714:08:36

      Як-130 не легкий штурмовик, а УТС, с возможностью использования в качестве легкого штурмовика (причем в этом качестве никто его еще не использовал).

      Внедрили его не сколько для замены L-39 (они как летали так и летают), сколько для разгрузки спарок Су-27УБ, и им подобных.

      Сложное оборудование Як-130 как раз и позволяет имитировать полет самолетов другого типа, и экономить на подготовке пилотов, не гоняя целый истребитель на тренировочные полеты.

      Прекрасный МиГ-АТ кроме наших ВВС предлагался на экспорт, где никого не заинтересовал, (Наверное потому, что такой прекрасный) а «дорогой, избыточно сложный и никакой» Як-130 не плохо продается. Как-то так.

      #882491
  • ddhome.livejournal.com ddhome
    05.02.1721:44:45

    вау. красный цвет ему идет.    

    #882234
    • Druss Druss
      06.02.1700:51:50

      всем самолётам красный цвет идёт)

      #882304
  • Николай Арбаев Николай Арбаев
    05.02.1722:21:23

    СР -10: получится современный супер лёгкий боевой истребитель — не только учебный .По моему плану он будет щелкать всё на земле, в воздухе, в космосе и более ….

    #882250
    • A_SEVER A_SEVER
      05.02.1722:49:48

      супер лёгкий боевой истребитель
      СР-10 учебный самолёт, у него вообще нет вооружения.

      #882256
    • Нет аватара totoro21
      06.02.1714:09:42

      «СР -10: получится современный супер лёгкий боевой истребитель» — разве что внешне.

      #882494
  • Юрий Липатов
    05.02.1723:20:48

    Это первый российский однодвигательный реактивный самолет. Он простой и годится для массового производства и вполне конкурентноспособен на мировом рынке.

    Проблема современной авиации в создании слишком сложных самолётов, что порождает дороговизну, низкую надёжность и сложность эксплуатации такой техники. Пример F -35. Это тупик.

    #882263
    • Samboris Samboris
      06.02.1700:24:55

      Это первый российский однодвигательный реактивный самолет. Он простой и годится для массового производства и вполне конкурентноспособен на мировом рынке.

      Согласен. Контейнер с пушкой\пулеметом можно подвесить. А так — даже L-29 ещё на вооружении.

      Отредактировано: Samboris~00:27 06.02.17
      #882288
      • Max Omelchenko Max Omelchenko
        06.02.1704:11:37

        Для тех кто спрашивал почему не ЯК-130 …

        Цена нового СР-10 около $400 тыс. …

        Цена нового ЯК 130 около $8-15 млн. …

        Цена Л-39 б/у (новых не выпускают) около $300 тыс.

        СР-10 легче,меньше, менее мощный, меньше грузоподьемность,менее обширные возможности модернизации. Это чисто учебный самолёт ,прямой конкурент Л-39 по цене и возможностям.1ин учебный ЯК-130 или целый парк(более 30 ) СР-10 выбирать вам.

        ПС. К слову в Американской Армии около 13 тысяч военных самолётов разной направленности… 13 тысяч СР-10 будут стоит около $5 млрд. ,если учесть ,что военный бюджет России более $65 млрд. то при желании можно было бы обновить полностью парк этими самолётами, и обогнать Американцев по количеству… Но так, как это самолёт учебный ,боевая эффективность его мала…

        #882339
        • Альфред Бестер
          06.02.1707:52:57

          Откуда взяли цену СР-10? Не верится в такую цифру никак.

          #882366
          • Арес Гефестум Арес Гефестум
            06.02.1708:48:20

            Как бы то ни было — СР-10 не может стоить $400 тыс. Цена двигателя АЛ-55(планируют ставить уже на серийные изделия) — не менее $500 тыс. Цена серийного СР-10 будет от $2.5 до $3 млн.

            Отредактировано: Арес Гефестум~08:58 06.02.17
            #882373
        • Denis Bogdanov Denis Bogdanov
          06.02.1717:42:29

          Было бы желательно пруф еще приложить к сему опусу! Я не верю в цену $400 тыс. за СР-10, как правильно сказано выше, только один движок для него будет выше по стоимости!

          Отредактировано: Denis Bogdanov~17:43 06.02.17
          #882571
        • Max Omelchenko Max Omelchenko
          06.02.1719:04:38

          Цену выдал гугл. Сейчас перепроверил ,действительно не та цена. Точно цену не знаю. Но на 99% уверен ,что меньше чем у ЯК-130 по причинам которым высказался выше.

          #882618
  • Николай Арбаев Николай Арбаев
    06.02.1710:35:57

    Да учебный без всякого оружия и (контейнера оружия) — будет уничтожать всё.

    #882402
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru