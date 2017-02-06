Статические испытания консоли крыла Ил-76 МД-90А прошли в ЦАГИ

В январе специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского») провели испытания на статическую прочность консоли крыла Ил-76 МД-90А — новой модификации военно-транспортного самолета Ил-76. Работы проводились в лаборатории ресурсных испытаний по заказу компании ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина».

Как сообщает пресс-служба ЦАГИ, особенностью данного комплекса работ является специальный подход: на одном экземпляре воздушного судна специалисты ЦАГИ провели первый этап усталостных испытаний и статические испытания. В общепринятой практике эти исследования ведутся на разных конструкциях. Работы начались с усталостных испытаний в объеме проектного ресурса 8000 полетных циклов. Далее были проведены статические испытания с приложением к конструкции предельной нагрузки, возможной в эксплуатации.

Полученные экспериментальные данные позволили подтвердить расчетную модель конструкции, разработанную специалистами ОАО «Ил». Это дало возможность спрогнозировать характеристики прочности конструкции при расчетных нагрузках, которые составляют 150% от предельных.

Как в процессе усталостных испытаний, так и после приложения эксплуатационной нагрузки специалисты института осматривали все значимые по условиям статической и усталостной прочности элементы конструкции. Для проведения статических испытаний все повреждения, выявленные в процессе усталостных испытаний, были устранены. После исследований на статическую прочность дополнительных повреждений не обнаружено.

Выполненный комплекс исследований позволяет заключить, что новая модификация самолета Ил-76 МД 90А обладает заявленными характеристиками как статической прочности, так и долговечностью, достаточной для установления начального ресурса по условиям усталости.

Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90 создан на базе серийного военно-транспортного самолета Ил-76МД и предназначен для посадочного и парашютного десантирования личного состава, военной техники и различных грузов.

Новая модификация отличается применением в конструкции крыла длинномерных панелей и напряженного крепежа, что позволяет существенно увеличить долговечность конструкции и обеспечить герметичность топливных баков. В изготовлении самолета применяются современные материалы — это алюминиевые сплавы, обладающие улучшенными характеристиками усталости, статической прочности и вязкости разрушения (трещиностойкости). Самолет также претерпел серьезные изменения в части новых двигателей и авионики.