Санкт-Петербургский «РЭП Холдинг» освоил выпуск очередного изделия по программе импортозамещения

На производственной площадке «РЭП Холдинга» Невском заводе в рамках реализации программы импортозамещения изготовлен головной образец одной из ключевых деталей турбины низкого давления (ТНД). Новый продукт выпущен на основе лицензионного соглашения с компанией GE Nuovo Pignone, направленного на локализацию производства ГТУ Т32 (MS5502).

Изготовленная деталь представляет собой упорное кольцо направляющих лопаток 1-й ступени ТНД, через отверстия которого в турбину поступает охлаждающий воздух. Заготовка выполнена из жаропрочного сплава с большим содержанием никеля Inconel 718, который относится к группе труднообрабатываемых металлов. Обработка данного материала предъявляет высокие требования к мощности оборудования и жесткости системы «станок — приспособление — инструмент — деталь».

В рамках технологической подготовки детали к производству специалисты Невского завода проанализировали диаграммы зависимости мощностных характеристик станков от режимов обработки. На основе полученных данных была спроектирована технология, установочно-зажимное приспособление, подобран режущий инструмент по жаропрочным сплавам, созданы управляющие программы для токарно-карусельного станка Toshulin, обрабатывающих центров Okuma MCR-BII и Okuma VTM-2000Yb.

Проверка геометрической точности упорного кольца на контрольно-измерительной машине подтвердила, что деталь полностью соответствует требованиям конструкторской документации GE. Всего на освоение производства детали потребовалось полтора месяца. Основной объем работы распределился между технологами и специалистами корпусного и инструментального производств.

Первое упорное кольцо направляющих лопаток ТНД установлено в составе ГПА-32 «Ладога», изготавливаемого для КС 7-А «Зейская» магистрального газопровода «Сила Сибири». Завершающие стадии производства проходят еще две детали, которые будут применены в аналогичных агрегатах для этого проекта.