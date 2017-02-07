POZIS впервые представил медицинскую технику на выставке в Объединённых Арабских Эмиратах

POZIS (Татарстан) представил разработки в области холодильного, морозильного и дезинфицирующего оборудования для медицины. Вниманию посетителей и участников выставки были предложены медицинский морозильник, фармацевтический холодильник и рециркулятор воздуха.

Представленный морозильник — уникальная разработка POZIS, предназначенная для длительного хранения замороженной плазмы крови, ее компонентов, биологических образцов на станциях переливания крови, в лабораториях научно-исследовательских институтов и других подразделений здравоохранения.

Фармацевтический холодильник, показанный на выставке, сохранит лекарственные препараты, вакцины, реагенты и биологические препараты в помещениях аптек, клиник, больниц, госпиталей, научно-исследовательских институтов и других учреждений здравоохранения. Холодильник оборудован микропроцессорным регулятором температуры со сверхчувствительным датчиком, автоматически поддерживающими температуру в камере.

Очиститель воздуха с дезинфицирующими функциями создан специалистами POZIS для профилактики гриппа, ОРВИ и других инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Компактный прибор настенного исполнения способен на 99,9% уничтожить все болезнетворные бактерии, при этом технология обеззараживания воздуха абсолютно безопасна для человека и животных, находящихся в помещениях.

«POZIS высоко оценивает емкость рынка медоборудования стран Ближнего Востока и имеет хорошие шансы занять здесь свою нишу. Это подтверждается повышенным интересом к нашей площадке на Arab Health со стороны участников: за время работы выставки экспозицию POZIS посетили представители более чем 80 компаний», — отметил заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу Булат Хасанов.

POZIS — один из крупнейших производителей серийного холодильного, морозильного и дезинфицирующего оборудования в Российской Федерации и единственный создатель полной линейки техники, соответствующей современным требованиям «Холодовой цепи» в медицине, и стандартам GMP. Компания освоила направление производства медтехники более 15 лет назад, и сегодня занимает уже около 70% отечественного рынка холодильников для медицинских услуг и для фармацевтики. Техникой POZIS были массово оснащены инфраструктурные объекты Универсиады-2013 в Казани и Олимпиады-2014 в Сочи. Сегодня под брендом POZIS выпускается более 60 моделей и модификаций различных медицинских изделий. В том числе ими оснащаются вновь возводимые ГК Ростех перинатальные центры.

Медтехника POZIS производится по принципам озонобезопасных «зеленых технологий» и не наносит ущерба окружающей среде. Вся линейка специализированного холодильного оборудования POZIS сертифицирована в соответствии с требованиями стандарта качества стран Евросоюза и маркируется знаком «СЕ».

На данный момент производство медицинской техники POZIS является одним из приоритетных направлений развития компании на ближайшую и среднесрочную перспективу.

«Завод имени Серго» (компания POZIS) — одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли в составе Государственной корпорации «Ростех», является членом профильных ассоциаций и комитетов, входит в общероссийскую общественную организацию «Союз машиностроителей России». Год основания: 1898.