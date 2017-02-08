Авиакомпания «Ямал» получила очередной самолет Sukhoi Superjet-100

Воздушное судно с серийными номерами 95109 и регистрацией RA-89068 совершило перелет на базу авиакомпании «Ямал» в аэропорту Тюмени. Гражданский самолет в версии с увеличенной дальностью полета оборудован салоном на 100 кресел с возможностью конвертации в 93-кресельную компоновку. Это уже четвертый Sukhoi Superjet-100 в парке авиакомпании.

Сейчас «Ямал» эксплуатирует три SSJ 100 в одноклассной компоновке на 103 кресла. К концу 2017 г. авиакомпания должна получить от ГТЛК еще 13 таких машин в рамках твердого контракта, заключенного на форуме «Транспортная неделя-2016».

По словам гендиректора перевозчика Василия Крюка, SSJ 100, которые сейчас эксплуатирует «Ямал», оформлены в лизинг у ГТЛК не на 12 лет, как планировалось изначально, а только на год.

На авиасалоне МАКС в 2015 году «Ямал» и ГТЛК заключили соглашение о поставке до 25 самолетов SSJ 100.