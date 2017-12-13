Два пассажирских самолета Ан-148-100Е пополнили авиапарк войск на западе РФ

Два современных пассажирских самолета Ан-148-100Е «Ангара» совершили перелет с завода-изготовителя в Воронеже на аэродром отдельного транспортного смешанного авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области, преодолев расстояние более 1200 километров. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы округа полковник Игорь Мугинов.

«Эти самолеты можно будет применять как для доставки оперативных и рабочих групп командования округа в любую точку ответственности ЗВО во время проведения различных командно-штабных учений и тренировок, так и для перевозки небольших групп личного состава», — сказал он.

Ан-148-100Е «Ангара» — узкофюзелляжный пассажирский самолет, он совершает перелеты на расстояния до 4400 километров и вмещает 75 пассажирских кресел. Самолет оснащен двумя турбореактивными двигателями, современным пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием, пятью многофункциональными ЖК-индикаторами. Комплекс радиоэлектронного оборудования предусматривает возможность посадки самолета в сложных метеорологических условиях, в том числе ночью.