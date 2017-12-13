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Армия и Флот

Два пассажирских самолета Ан-148-100Е пополнили авиапарк войск на западе РФ

  •  © img-f.photosight.ru

Два современных пассажирских самолета Ан-148-100Е «Ангара» совершили перелет с завода-изготовителя в Воронеже на аэродром отдельного транспортного смешанного авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области, преодолев расстояние более 1200 километров. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы округа полковник Игорь Мугинов.

«Эти самолеты можно будет применять как для доставки оперативных и рабочих групп командования округа в любую точку ответственности ЗВО во время проведения различных командно-штабных учений и тренировок, так и для перевозки небольших групп личного состава», — сказал он.

Ан-148-100Е «Ангара» — узкофюзелляжный пассажирский самолет, он совершает перелеты на расстояния до 4400 километров и вмещает 75 пассажирских кресел. Самолет оснащен двумя турбореактивными двигателями, современным пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием, пятью многофункциональными ЖК-индикаторами. Комплекс радиоэлектронного оборудования предусматривает возможность посадки самолета в сложных метеорологических условиях, в том числе ночью.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12154708@egNews

ЗВО, Ан-148-100Е
  • A_SEVER A_SEVER
    13.12.1711:11:52

    Ан-148-100Е «Ангара"
    Думаю ТАСС ошиблось, добавив к названию самолёта название авиакомпании «Ангара».

    Самолёты новые и к этой авиакомпании не имеют никакого отношения.

    Отредактировано: A_SEVER~11:13 13.12.17
    #986495
    • Великоросс Великоросс
      13.12.1711:19:59

      Да фиг его знает. На сайте Минобороны аналогичная инфа

       https://function.mil.ru/n...re.htm?id=12154708@egNews 

      #986497
      • A_SEVER A_SEVER
        13.12.1711:22:07

        На сайте Минобороны аналогичная инфа
        И фото танкера Ил-78!    
        •  © Фото из открытых источников

        Отредактировано: A_SEVER~11:26 13.12.17
        #986501
        • Великоросс Великоросс
          13.12.1711:28:03

          Ну, с фотками к своей инфе они там действительно постоянно «не заморачиваются»    

          Отредактировано: Великоросс~11:28 13.12.17
          #986502
    • Нет аватара Susi
      13.12.1712:42:53

      Одноклассная на 75 мест (шаг кресел 812,8 мм или 32 дюйма). 2 кухни и 2 туалета. Компоновка АК «Ангара».

      Фактически, это название модификации.

      #986524
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