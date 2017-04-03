Истребительная авиация Центрального военного округа (ЦВО) пополнилась шестью МиГ-31БСМ.

«Партия из шести новых истребителей-перехватчиков МиГ-31БСМ поступила по гособоронзаказу на вооружение 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Самолеты усилили истребительный авиационный полк, дислоцированный в Пермском крае, летный и инженерно-технический состав которого прошел обучение в Липецком авиацентре Минобороны России», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ЦВО.

Сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ обладает современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 км, поражения — 280 км. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей.