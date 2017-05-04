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  • Образование

    Новый тепличный комплекс открылся в агропромышленном колледже Крымского федерального университета

    Новый сельскохозяйственный комплекс открылся в Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленном колледже Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

    По словам директора колледжа Виктора Соченко, в состав сельскохозяйственного комплекса вошли три теплицы, каждая из которых отведена под соответствующую культуру: виноград, помидоры и землянику. «На сегодняшний день мы высадили 65 кустов винограда, которые дадут около 2 тонн плодов. В свою очередь, овощная теплица сможет дать нам до 5 тонн томатов сорта „солероссо“. Выбранные специалистами гибриды в данных условиях позволяют собрать хороший урожай», — отметил Соченко.

    Он добавил, что во всех теплицах установлено капельное орошение. «60% учебного времени в вузе — это практическое обучение, а с появлением теплиц наши студенты смогут отрабатывать еще и навыки овощеводства закрытого грунта и виноградарства», — подчеркнул он.

    Крым, КФУ им. В.И. Вернадского, теплицы
  • Электроника и электротехника

    «Росэлектроника» начала серийное производство военных станций спутниковой связи

    Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) запустил серийное производство станции спутниковой связи Р-444-Д на базе Тигр-СпН в интересах Министерства обороны РФ. Разработка под кодовым названием «Лощина-ГУС» в отличие от станций предыдущего поколения может работать в движении и не требует времени на развёртывание, что в разы увеличивает оперативность управления войсковыми подразделениями.

    Комплекс базируется на шасси бронеавтомобиля Тигр-СпН, защищен от естественных и преднамеренных помех и оснащен интегрированной в корпус низкопрофильной антенной. При этом, машина снабжена мобильным местом оператора, которое может быть вынесено на значительное расстояние от станции без потери функции связи.

    Разработанные красноярским АО «НПП «Радиосвязь» (входит в «Росэлектронику») станции призваны обеспечить войсковые подразделения спутниковой связью, с высокими показателями надежности и защищенности. Комплексы могут быть оперативно развернуты в любой местности, осуществлять автоматическое наведение на ретранслятор и вести круглосуточную работу в суровых климатических условиях.

    Армия, связь, Тигр, Росэлектроника, Ростех, Лощина-ГУС
  • Экспорт

    «ЭкзоАтлет» сертифицировал свою продукцию на рынке Южной Кореи

    Первым зарубежным рынком, где были сертифицированы медицинские экзоскелеты сколковской компании «ЭкзоАтлет», стал южнокорейский.

    Отныне медучреждения и пациенты в этой стране могут приобретать для реабилитации российские экзосклететы

    Сам по себе рынок Южной Кореи не слишком крупный, но он станет отправным пунктом для азиатской экспансии, в частности, выхода в Китай, рассказывала в интервью Sk.ru сооснователь и CEO компании «ЭкзоАтлет», Екатерина Березий. Сейчас компания ведет переговоры, нацеленные на вывод экзоскелетов на европейский и ближневосточный рынки.

    Для выхода на южнокорейский рынок «ЭкзоАтлет» вместе с корейскими партнерами создал компанию ExoAtletAsia.

     https://www.exoatlet.com/ru/news 

    ЭкзоАтлет, Южная Корея
  • Судостроение и судоходство

    На СЗ «Вымпел» заложен морской транспорт вооружения проекта 20360М «Геннадий Дмитриев»

    5 мая 2017 года на территории судостроительного завода «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область) состоялась церемония закладки морского транспорта вооружения проекта 20360М (зав. № 01551). Приказом Главнокомандующего ВМФ судну присвоено имя «Геннадий Дмитриев».

    Вымпел, Рыбинск, Ярославская область, 20360М, морской транспорт вооружения
  • Производство

    Резидент СПВ запустил первое в ДФО производство полипропиленовых труб

    Резидент Cвободного порта Владивосток, компания «КБ Пласт», открыл единственное производство трубопроводных систем из полипропилена в городе Уссурийск Приморского края.

    Производственная мощность завода составляет 20 тонн готовой продукции в месяц. Процесс производства полностью автоматизирован, каждая партия проходит испытания в соответствии с действующими стандартами.

    Резидент приступил к реализации проекта в четвертом квартале 2016 года, организовав на площади 500 кв.м производство трубопроводных систем для подачи холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Объем капиталовложений в запуск проекта составил около 7 млн рублей, на данный момент создано 10 рабочих мест.

    Сегодня ведется работа по увеличению объемов производства до 35 — 40 тонн готовой продукции в месяц. Для примера — это более 200 тысяч метров армированной трубы для горячего водоснабжения и отопления диаметром 20 мм. На сегодняшний день продукция поставляется в 14 субъектов Российской Федерации.

    Приморский край, КБ Пласт, порт Владивосток
  • Судостроение и судоходство

    На «Красном Сормово» спущен второй танкер-химовоз для «Волготранса»

    5 мая 2017 года нижегородский завод «Красное Сормово» (генеральный директор Николай Жарков, завод входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация») спустил на воду свое двадцать третье нефтеналивное судно проекта RST27 дедвейтом в море/реке 7022/5420 тонн «Волготранс — 2702». Оно стало сороковым спущенным на воду судном в этой серии.

    Красное Сормово, танкер, RST27, Нижний Новгород
  • Армия и Флот

    Запущен тренажер по эксплуатации электроэнергетической системы корабля пр. 22350

    Предприятием «Кингисеппский машиностроительный завод» запущен новый тренажер по эксплуатации электроэнергетических систем корабля проекта 22350 для нужд Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

    проект 22350, тренажер, ВМФ, Военно-морская академия, электроэнергетические системы корабля
  • Авиация

    Аиационная компания «Прогресс» в Приморском крае завершила реконструкция цеха окончательной сборки

    В Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершена реконструкция цеха окончательной сборки, производственная мощность которого после проведенных работ увеличилась в два раза. Реализация этого проекта велась в рамках масштабной модернизации производства, которая активно проводится на предприятии.

    В 2016 году модернизация производства «Прогресса», проводимая в рамках общей стратегии холдинга «Вертолеты России», получила новый виток развития в связи с началом работы компании на экспорт. Реконструкция цеха окончательной сборки, реализованная в рамках федерально-целевой программы «Техническое перевооружение (реконструкция) производства ПАО ААК «Прогресс», стала одним из самых масштабных проектов по модернизации производства завода.

    Ростех, Вертолеты России, ААК «Прогресс», Приморский край
  • Фотофакты

    В русловую часть моста в районе острова Серный установлен последний стыковочный блок

    11 апреля в русловую часть строящегося моста в районе острова Серный установлен последний стыковочный блок. Переправа сооружается по заказу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга силами ЗАО «Пилон».

    Вес «золотого блока» составил 35 т, длина — 12 м, ширина — 8 м. Крепление боковых поверхностей блока — болтовое, нижней и верхней поверхностей — сварное. Монтаж был произведён специалистами генподрядчика с помощью плавкрана грузоподъёмностью 100 т.

    Санкт-Петербург, ЗАО Пилон, дорожное строительство, мостостроение, мосты,
  • Транспорт и логистика

    LADA Vesta TCR для РСКГ успешно прошла первые испытания

    Новейший автомобиль LADA Vesta TCR, подготовленный по требованиям международного класса TCR International Series, станет главной новинкой заводской гоночной команды LADA Sport ROSNEFT в Российской серии кольцевых гонок в сезоне 2017 года. Базой гоночного авто стал серийный седан Лада Веста. Новинка уже прошла первые тесты на трассе.

    LADA Sport ROSNEFT РСКГ, РСКГ, Лада Веста, LADA Vesta TCR, LADA Vesta, LADA, Лада, Веста, Роснефть, АвтоВАЗ
  • Фотофакты

    Очередной новый Миг-35

    Очередной самолёт Миг-35 новой постройки в исполнении проекта 9-61 был замечен на ЛИИ им. Громова и получил бортовой номер 801. Истребитель изготовлен РСК «МиГ» на Производственном комплексе № 1 в подмосковных Луховицах. После проведения испытаний борт отправится заказчику, предположи́тельно ВВС Египта.

    Фото © Алексея, с сайта russianplanes.net.

    Миг-35, РСК МиГ, Миг-29, Луховицы, Жуковский, Египет, экспорт, авиация
  • Фотофакты

    Строительство нового терминала международного аэропорта «Симферополь»

    Строительство нового терминала аэропорта «Симферополь» началось 20 мая 2016 г. Современный аэровокзальный комплекс будет иметь площадь 78 тысяч квадратных метров .

    Крым, Симферополь, аэропорты России
  • Видеоблог

    Новое здание Музея отечественной военной истории открыли в Московской области

    Второй музей отечественной военной истории открылся в Истринском районе. Первое здание было открыто в 2014-м и посвящено ВОВ. Новая экспозиция охватывает историю с 1801 года. Представлена коллекция оружия 19−20 веков, награды русской армии, документы.

    Музей расположен непосредственно на местах боевой славы, в декабре 1941 года в деревне Падиково было остановлено наступление фашистов на Москву. Первое здание музея, посвященное истории Великой Отечественной войны, было открыто 9 мая 2014 года.

    Каждый предмет директор музея собирал лично по всему миру, у отечественных и зарубежных коллекционеров.

    Если в первом здании музея представлены военная техника, документы и награды периода Великой отечественной войны, то главная гордость нового — образцы оружия. Здесь можно проследить оружейную революцию, как сабли и винтовки меняли свой облик в течении десятилетий.

    Общая площадь двух сооружений составляет 4 тысячи квадратных метров. Рядом на открытой территории площадью 2 гектара размещены артиллерийские и танковые экспонаты. Некоторые из представленных музейных предметов в России являются единственными. Все находки отреставрированы и восстановлены до рабочего состояния.

    Каждый экспонат до того, как украсить витрину, прошел независимую экспертизу. Его оценивали историки и определяли точную датировку и историческую ценность.

    Музей работает бесплатно. Чтобы посмотреть экспозицию с экскурсией, нужно только записаться по телефону.

    Московская область, музеи
  • Производство

    Обзор новых предприятий горной промышленности в современной России (Часть 2)

    Вся информация взята с сата СУН из ежемесячных обзоров новых производств.

    В обзор включены предприятия введенные в эксплуатацию с мая 2013-го по декабрь 2016-го гг.

    1. В Челябинской области открыта Березняковская золотоизвлекательная фабрика. На новой фабрике применяется технология извлечения драгоценных металлов методом автоклавного выщелачивания. За счет фабрики будет создано 700 рабочих мест.

    Планируется строительство второго корпуса, где из березняковской руды будут получать медь и серебро. Общий объем инвестиций в освоение Березняковского месторождения составил около 4,5 млрд. рублей. Разведкой и освоением объектов участка занимается «Еткульзолото» — дочернее общество ОАО «Южуралзолото Группа Компаний».

    Статистика, производство, горная промышленность
  • Новые заводы и цеха

    Крупная мебельная фабрика строится в Тверской области

    • ДОК "Жарковский" компании "Феликс" в г Торопец
    • ДОК "Жарковский" компании "Феликс" в г Торопец

    Крупная мебельная фабрика строится сейчас в городе Торопец Тверской области. Мощностей предприятия хватит на то, чтобы проводить импортозамещение на внутреннем российском рынке, а также выйти с экспортом в страны Ближнего Востока и Евросоюза. Планируется, что в месяц фабрика будет выпускать от 50 до 60 тысяч изделий.

    Новая фабрика станет частью производственного кластера тверской мебельной компании «Феликс». Также в составе кластера — деревообрабатывающий комбинат, часть продукции которого будет использоваться на фабрике. Такая структура позволит компании снизить расходы на производство и логистику. Отметим, новое производство должно внести ощутимый вклад в экономику региона, не только потому, что решает задачи импортозамещения, но и потому, что способствует развитию важного для Тверской области лесного хозяйства.

    К строительству приступили в сентябре 2016 года. Выпуск первой продукции планируется на конец 2017 года. Сейчас на предприятии завершены работы по возведению основных зданий — производственного корпуса и складов, подведены коммуникации.

    На предприятии планируют открыть 300 новых рабочих мест. Инвестиции в строительство — собственные и заемные средства — составляют в общем порядка одного миллиарда рублей.

    Тверская область, деревообработка
  • Видеоблог

    Ход строительства Центральной кольцевой автодороги в Московской области

    Общая протяжённость ЦКАД составит 525 км.

    Предполагаемые сроки завершения строительства — 2022 год.Новое кольцо будет иметь ширину до 3—4 полос в каждую сторону.

    строительство, Московская область
  • Авиация

    Авиакомпания «ИрАэро» получила седьмой самолет Sukhoi SuperJet 100

    Воздушный парк авиакомпании ИрАэро пополнил очередной новый гражданский самолет Sukhoi Superjet 100 с увеличенной дальностью полета. Воздушное судно в настоящее время совершает перелет на базу авиакомпании в аэропорту Иркутска.

    Это уже седьмой гражданский самолет этого типа в авиапарке этого перевозчика. Переданный борт с регистрацией RA-89077 и серийным номером 95124 совершил первый полет в феврале 2017 года и построен по заказу лизинговой компании ГТЛК. Поставка в ИрАэро осуществлена в рамках ранее заключенного контракта на поставку 4 самолетов новой постройки.

    SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, ГТЛК, Ираэро, Иркутск
  • Производство

    Обзор новых предприятий горной промышленности в современной России (Часть 1)

    Вся информация взята с сата СУН из ежемесячных обзоров новых производств.

    В обзор включены предприятия введенные в эксплуатацию с июня 2011-го по апрель 2013-го гг.

    1. Республика Башкортостан, Хайбуллинский район.

    Запущена первая очередь новой обогатительной фабрики ООО «Башкирская медь»

    Первая очередь новой обогатительной фабрики на месторождении «Юбилейное» ООО «Башкирская медь» (входит в состав холдинга УГМК) запущена в Хайбуллинском районе Башкирии.

    Строительство фабрики велось в течение трех лет. За это время в проект было вложено 4,3 млрд рублей инвестиций. В первых числах июня фабрика вышла на проектную мощность 1,5 млн тонн руды в год.

    Производство, статистика, горная промышленность
  • Армия и Флот

    Опыт боевого применения российских беспилотных летательных аппаратов в Сирии

    Во время войны с Грузией в 2008 году в распоряжении армии России было лишь несколько устаревших комплексов громоздких, но примитивных беспилотников. По итогам конфликта их применение было признано неудачным из-за полного несоответствия технических характеристик современным требованиям. В ходе последовавшей военной реформы произошёл отказ от них. Были разработаны и закуплены сотни новых разведывательных беспилотников. К исходу 2015 года, в сентябре которого началась военная операция России в Сирии, на вооружении имелось уже 1720 беспилотников. За 2016 год войска получили ещё 105 комплексов с 260 беспилотниками.

    • Russian-drone-crashes-in-Aleppo
    • Russian-drone-crashes-in-Aleppo
    Российский БЛА неизвестного типа, сбитый неподалеку от границы с Турцией в октябре 2015 года

    БПЛА, Орлан-10, Форпост, Сирия
  • Производство

    «Северсталь» освоила производство новой продукции

    «Северсталь» освоила производство двухфазной феррито-мартенситной горячекатаной травленой стали повышенной прочности, выпускаемой под маркой DP600. Эта продукция используется для изготовления силовых деталей автомобилей и колесных дисков.

    Новая марка стали освоена на стане 2000 листопрокатного цеха № 2 Череповецкого металлургического комбината (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь»). Она отличается сочетанием высокой прочности и пластичности, а также высокой скоростью деформационного упрочнения и низким пределом текучести. Это позволяет эффективно применять ее для изготовления деталей автомобилей методом холодной штамповки.

    Такие свойства достигаются благодаря выбору оптимальной технологии производства: определенной композиции химических элементов и температурных режимов горячей прокатки на стане 2000.

    металлургия