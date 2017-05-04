Новый сельскохозяйственный комплекс открылся в Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленном колледже Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

По словам директора колледжа Виктора Соченко, в состав сельскохозяйственного комплекса вошли три теплицы, каждая из которых отведена под соответствующую культуру: виноград, помидоры и землянику. «На сегодняшний день мы высадили 65 кустов винограда, которые дадут около 2 тонн плодов. В свою очередь, овощная теплица сможет дать нам до 5 тонн томатов сорта „солероссо“. Выбранные специалистами гибриды в данных условиях позволяют собрать хороший урожай», — отметил Соченко.

Он добавил, что во всех теплицах установлено капельное орошение. «60% учебного времени в вузе — это практическое обучение, а с появлением теплиц наши студенты смогут отрабатывать еще и навыки овощеводства закрытого грунта и виноградарства», — подчеркнул он.