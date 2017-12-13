Арктический транспортер-тягач с новым двигателем начал госиспытания

Двухзвенный гусеничный бронированный транспортер ДТ-3ПМ для Арктики 1 декабря 2017 года начал государственные испытания. Вездеход разработан ишимбайской машиностроительной компанией «Витязь», входящей в состав корпорации «Уралвагонзавод» (ГК «Ростех»). Машина пройдет 1,5 тысячи км по заводской трассе, а затем отправится в испытательный центр Минобороны России в Бронницах.

Изначально транспортер оснастили ярославским двигателем ЯМЗ-540 мощностью 240 л.с., однако силовой установке не хватало тяги, и после доработок заводчане подготовили опытный образец ДТ-3ПМ с высокоресурсным многотопливным дизелем ЯМЗ-53677 мощностью 312 л.с. Последний и начал государственные испытания в декабре.

ДТ-3ПМ с грузоподъемностью в 3 тонны может занять нишу между тяжелыми транспортерами ДТ-10 и легкой вездеходной техникой.

ДТ-3ПМ создан для транспортировки личного состава, вооружений и военной техники, а также буксировки артсистем и прицепов армейских подразделений в особо тяжелых природно-климатических условиях, таких как снежная целина, тундра, лесисто-болотная и гористая местности.

Масса машины в снаряженном состоянии — 11,4 тонны, грузоподъемность первого звена — 0,75 тонны, второго — 2,25 тонны. Вместимость — пять человек в кабине первого звена и 12 — на грузовой платформе (в салоне) второго.

При этом грузоподъемность вездехода от «Витязя» на 250 кг больше, чем у его нижегородского конкурента ГАЗ-3344-20, уже принятого на вооружение. Поставки последнего Минобороны начались в 2017 году, российское военное ведомство заказало по меньшей мере 105 таких машин с двигателем ЯМЗ-53402-10.

ГАЗ-3344-20 — двухзвенный снегоболотоход производства «Заволжского завода гусеничных тягачей». Масса машины — 8,7 тонн, грузоподъемность первого звена — 500 кг, второго — две тонны, она может принять на борт 16 человек. Снегоболотоход оснащается отечественным дизелем ЯМЗ-53402-10 (мощность 190 л.с.) или американским Cummins ISB4.5E3 (до 180 л.с). ГАЗ-3344 применяется в нефтегазовом комплексе, геологии, геофизике, энергетике, подразделениях МЧС и силовых ведомств.

Снегоболотоход ГАЗ-3344

Семейство более крупных двухзвенных тягачей ДТ-10 — «Добрыня Никитич» и ДТ-30 — «Илья Муромец» приняли на вооружение еще в прошлом веке. Машины использовались в Ленинградском и Дальневосточном военных округах.

Двухзвенные гусеничные плавающие ДТ-10П, ДТ-20П и ДТ-30П и неплавающие транспортеры ДТ-10, ДТ-20 и ДТ-30 имеют грузоподъемность 10, 20 и 30 тонн соответственно, двигатели на них уже по 710 л. с.

Название «Алеша Попович» для ДТ-3ПМ с новым двигателем мощностью 312 л.с. теперь будет ему еще больше подходить.