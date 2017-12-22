Самоходный артиллерийский дивизион повышенной мощности сформирован в Сибири

Самоходный дивизион повышенной мощности сформирован в составе артиллерийского соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области. Основу его вооружения составили установки «Малка», сообщил 22 января журналистам помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

«Самоходный артиллерийский дивизион повышенной мощности сформирован в Кемеровской области. Основу его вооружения составили модернизированные 203-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С7М „Малка“, недавно поступившие в соединение», — сказал Рощупкин.

Полковник добавил, что личный состав дивизиона заблаговременно прошел переподготовку для работы на новых артиллерийских установках. «Стрельба и управление огнем будут осуществляться с использованием модернизированных командирских машин управления 1В12М, в составе которых — электронные приборы топографической привязки на базе системы глобального позиционирования ГЛОНАСС», — уточнил он.

В марте этого года о планах формирования артиллерийских дивизионов большой мощности в Центральном военном округе для повышения боевых возможностей Ракетных войск и артиллерии впервые сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. 1 декабря врио командующего 2-й армией Центрального военного округа генерал-майор Роман Бердников сообщил о формировании в составе артиллерийского соединения, дислоцированного в Оренбургской области, нового самоходного артиллерийского дивизиона повышенной мощности, на вооружении которого находятся минометы «Тюльпан».

203-миллиметровая самоходная пушка «Малка» предназначена для уничтожения особо важных целей и объектов противника в тактической глубине на удалении до 50 км.