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Армия и Флот

Самоходный артиллерийский дивизион повышенной мощности сформирован в Сибири

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Самоходный дивизион повышенной мощности сформирован в составе артиллерийского соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области. Основу его вооружения составили установки «Малка», сообщил 22 января журналистам помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

«Самоходный артиллерийский дивизион повышенной мощности сформирован в Кемеровской области. Основу его вооружения составили модернизированные 203-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С7М „Малка“, недавно поступившие в соединение», — сказал Рощупкин.

Полковник добавил, что личный состав дивизиона заблаговременно прошел переподготовку для работы на новых артиллерийских установках. «Стрельба и управление огнем будут осуществляться с использованием модернизированных командирских машин управления 1В12М, в составе которых — электронные приборы топографической привязки на базе системы глобального позиционирования ГЛОНАСС», — уточнил он.

В марте этого года о планах формирования артиллерийских дивизионов большой мощности в Центральном военном округе для повышения боевых возможностей Ракетных войск и артиллерии впервые сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. 1 декабря врио командующего 2-й армией Центрального военного округа генерал-майор Роман Бердников сообщил о формировании в составе артиллерийского соединения, дислоцированного в Оренбургской области, нового самоходного артиллерийского дивизиона повышенной мощности, на вооружении которого находятся минометы «Тюльпан».

203-миллиметровая самоходная пушка «Малка» предназначена для уничтожения особо важных целей и объектов противника в тактической глубине на удалении до 50 км.

http://tass.ru/armiya-i-opk/4834900

ЦВО, артиллерия
  • Нет аватара termometrix
    22.12.1714:02:02

    •  © oruzhie.info

    #989662
  • Нет аватара Советский
    22.12.1716:32:03

    Правильно,самые лучшие и мощные установки должны быть всегда на чеку и в масле.

    #989733
    • Нет аватара Пехота
      22.12.1716:41:54

      Дивизион в данном случае сколько машин? Восемь?

      #989740
      • Нет аватара termometrix
        22.12.1718:00:09

        Более 850 штук в резерве,всегда можно «распечатать».

        #989783
        • Нет аватара Пехота
          22.12.1719:05:59

          Это да, но интересна оргштатная структура новых «тяжёлых» артбригад.

          Слышал о 16 (2 адн?) ед. 2С7 и 8 (1 адн) — 2С4.

          #989803
          • Нет аватара termometrix
            22.12.1720:12:43

            Не знаю,наверно это так.

            #989826
          • Anatoly K Anatoly K
            22.12.1722:19:04

            Не знаю как насчет бригад, по крайней мере в ЮВО и ЦВО дивизионы развертываются в составе существующих бригад (соединений).

            Естественно имеется 45-я абр БМ, но там по-моему было всего два дивизиона (1 адн — 12 «Малок», 1 миндн — 8 «Тюльпанов»).

            Хотя, кто знает… возможно готовится развертывание бригад БМ в каждом округе, но пока формируют дивизионы в составе существующих артбригад, Мне это кажется логичным.

            С наилучшими.

            Отредактировано: Anatoly K~22:19 22.12.17
            #989876
      • Григорий Арзуманов Григорий Арзуманов
        22.12.1721:39:39

        Раньше было 3 батареи по 4 орудия. Это в дивизионе. Бригада — 36 орудий.

        Отредактировано: Григорий Арзуманов~21:42 22.12.17
        #989860
  • Darth Darth
    22.12.1722:25:24

    203-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С7М «Малка»…

    Почему бы было не назвать «Пион-М»? «Малка» какая-то…

    #989880
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    • A_SEVER A_SEVER
      23.12.1701:31:40

      А кроме еврейских кличек в головах у называльщиков хоть что-нибудь ещё есть?
      Конечно!    

      Хотят ли русские войны,

      Спросите вы у «Тишины»,

      Над ширью пашен и «Полей»,

      И у «Берёз» и «Тополей»,

      Ещё спросите у солдат

      Что за лопатка «Вариант»,

      Что за «Обувка» на ногах,

      Как «Козлик» нагоняет страх.

      Чем пахнут «Муха» и «Тюльпан»,

      И чем наполнен наш «Стакан»,

      В каких местах наш «Вихрь» и «Вал"

      Какой „Капустник“ правит „Бал“,

      "Фантасмагорией» какой

      «Фагот» играет и «Гобой».

      Что доставляет наш «Курьер»,

      И где находится «Барьер»,

      Спроси «Метис» с «Мулатом» как

      Попали в русский «Зоопарк»,

      Чем связан с «Буратино» «Шмель»,

      И от чего спасёт «Свирель"

      Как от «Пионов» и «Гвоздик"

      Благоухает наш цветник.

      Какие «Кактусы» растут,

      Какие «Васильки» цветут.

      Что за «Акации» в лесу,

      И что вам «Дятлы» принесут.

      Какое «Пламя» у «Костра"

      Как «Клюква» русская красна,

      Хотят ли русские проблем

      Спросите вы у «Хризантем"

      У «Незабудок» и «Витрин"

      Спросите, нужен русским мир?

      И вам ответит «Бородач"

      И, вместе с ним «Вампир» и «Грач»,

      "Подкидыш», «Марья» и «Иван»,

      «Заколка», «Гоблин», «Гардиан»,

      И «Бурундук» и «Кипарис»,

      И «Канарейка» и «Нарцисс»,

      И «Целина» и «Гиацинт"

      И «Мумия» и «Гном» и «Винт»,

      И «Черноморец» и «Волна"

      "Енот», «Кальмар» и «Камбала"

      И даже «Аметист» и «Клещ"

      Вам объяснят простую вещь.

      И вы поймёте мысль мою

      Война нам, русским, пофигу.

      Тишина — 7,62/30-мм стрелково-гранатометный комплекс

      Поле — авиационный комплекс РЭБ (Ми-8ПП)

      Береза — танк Т-80УД

      Тополь — мобильный грунтовый ракетный комплекс 15П158 [SS-25 Sickle] [SS-27]

      Вариант — 40-мм гранатомет-лопата

      Обувка — 40-мм подствольный гранатомет ГП-30 (6Г21)

      Козлик — опытный автоматический гранатомет ТКБ-0134

      Муха — 64-мм реактивная противотанковая граната РПГ-18 (6Г12) (при разработке ТКБ-076)

      Тюльпан — 240-мм самоходный миномет 2С4

      Стакан — вертолёт Ми-24

      Вихрь — авиационный ПТРК 9К121 [AT-16 Scallion] [AT-9 Whirlwind]

      Вал — 9-мм автомат специальный АС (6П30)

      Капустник — АСУ самоходной артиллерии 1В127

      Бал — береговой ракетный комплекс 3К60 [SSC-6 Swithblade]

      Фантасмагория — авиационная станция целеуказания

      Фагот — переносной ПТРК 9К111 [AT-4 Spigot]

      Гобой — носимо-возимый ПТРК 9К111-1 («Конкурс»)

      Курьер — подвижный грунтовый ракетный комплекс 15П159 с малогабаритной МБР РСС-40 [SS-X-28]

      Барьер — ПКП РВСН на базе МАЗ-543 («Гранит»)

      Метис — переносной ПТРК 9К115 [AT-7 Saxhorn]

      Мулат — тепловизионный прицел 1ПН86

      Зоопарк — радиолокационный комплекс арт. разведки и управления огнем 1Л219

      Буратино — тяжелая огнеметная система ТОС-1

      Шмель — 93-мм ручной огнемет РПО-А

      Свирель — устройство защиты от прослушивания каналов сотовой связи

      Пион — 203-мм самоходная пушка 2С7

      Гвоздика — 122-мм самоходная гаубица 2С1

      Кактус — активная проводная охранная система

      Василёк — 82-мм автоматический миномёт 2Б9

      Акация — 152-мм самоходная гаубица 2С3

      Дятел — Гранатомет-пистолет

      Пламя — 30-мм автоматический станковый гранатомет АГС-17 (6Г10) (216П)

      Костер — 40-мм подствольный гранатомет ГП-25 (6Г15)

      Клюква — Гранатомет «РПГ-28"

      Хризантема — самоходный ПТРК 9К123 [АТ-15 Springer]

      Незабудка — система многоканальной записи телефонных разговоров

      Витрина — 50-мм надульный гранатометный комплекс (на АКС-74У)

      Бородач — ручной огнемет МРО-А

      Вампир — 105,2-мм ручной противотанковый гранатомет РПГ-29 (6Г20) (при разработке ТКБ-0175)

      Грач — 9-мм пистолет ПЯ Ярыгина (6П35)

      Подкидыш — 40-мм выстрел ВОГ-25П (7П24) к ГП-25(30)

      Мария — 30 кт тактическая атомная бомба (РДС-3)

      Иван — 50 Мт водородная бомба (изделие 202) АН602

      Заколка — 125-мм БПС 3БМ22(23) («Надежда»)

      Гоблин — 9-мм пистолет-пулемет

      Гардиан — БТР

      Бурундук — катер-водитель мишеней пр.1392

      Кипарис — 9-мм пистолет-пулемет ОЦ-02

      Канарейка — бесшумный автоматно-гранатометный комплекс 6С1

      Нарцисс — авиационная система единой индикации

      Целина — подвижный грунтовый ракетный комплекс 15П962 с МБР РТ-23

      Гиацинт — 152-мм самоходная пушка

      Мумия — 125-мм подкалиберный снаряд 3П31

      Гном — 40-мм ручной шестизарядный револьверный гранатомет РГ-6 (6Г30)

      Винт — опытная НАР ТРС-82М

      Черноморец — авиационная ракета-торпеда (опытная)

      Волна — ЗУР к ЗРК «Шторм"

      Енот — 533-мм торпеда СЭТ-65

      Кальмар — ракетная АПЛ пр. 667БДР [Delta-III]

      Камбала — реактивн-всплывающая противокорабельная мина КРМ

      Аметист — ПКР П-70 (4К66) [SS-N-7 Starbright]

      Клещ — противотанковая мина

      #989935
      • Darth Darth
        23.12.1707:28:54

        ЗачОт!    

        #989966
      • Serg My Star Serg My Star
        23.12.1707:46:59

        Более подробной расшифровки этого стиха еще не встречал!!! Супер!           С толерантной заменой последнего слова. Что бы уж совсем не огорчать вопрошающего.   

        Отредактировано: Serg My Star~07:56 23.12.17
        #989968
      • Darth Darth
        23.12.1716:15:31

        У «Незабудок» и «Витрин"

        Спросите, нужен русским мир?

        Только надо рифму придумать — «ин» и «ир» плохо рифмуются.

        #990083
  • Денис М Денис М
    23.12.1703:01:24

    Доминируй!   

    #989942
  • Нет аватара Воткакдамтебепинка
    23.12.1706:38:58

    ПВО главнее с лазерным подрывом, любого завалит на 100м. Уж если Вьетнам научил не управляемые снаряды ОФС на 57мм зенитки 50 летней давности, у них 300 штук, сегодня этому делу, нам грех не воспользоваться.

    #989961
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