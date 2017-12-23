Двести тысяч военнослужащих приобрели жильё по программе «Военная ипотека»

200-тысячный участник накопительно-ипотечной системы приобрел жильё с использованием средств ипотечного кредита и целевого жилищного займа. Юбилейным участником стал капитан Кирилл Егоров, военнослужащий 1-ой гвардейской танковой армии, который приобретает двухкомнатную квартиру площадью более 53 квадратных метров по договору участия в долевом строительстве в одной из новостроек Санкт-Петербурга.

«Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих действует с 2005 года и на сегодняшний день насчитывает более 437 тысяч участников, из которых уже почти половина приобрела собственное жильё, и сегодня мы перешли рубеж в двести тысяч участников», — сообщил руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Андрей Семенюк.

В торжественном мероприятии также приняли участие представители администрации г. Санкт-Петербург, Сбербанка и застройщика жилья, которые поздравили юбилейного участника.

Механизм системы позволяет военнослужащему самостоятельно выбрать и приобрести квартиру уже в самом начале прохождения военной службы, причем в любом регионе страны, за счет накоплений, формирующихся из ежегодных взносов федерального бюджета.

Для приобретения выбранной квартиры военнослужащий может дополнительно оформить ипотечный кредит по наиболее выгодным условиям кредитования 12 крупнейших российских банков и единого института развития в жилищной сфере, процентные ставки по которым были снижены в уходящем 2017 году и составляют на сегодня от 9 процентов годовых", — отметил Андрей Семенюк.

Наиболее популярными регионами приобретения среди военнослужащих являются Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Приморский край.

Общая стоимость приобретенных квартир в рамках программы составила более 637 млрд рублей. Средняя стоимость квартир, приобретаемых участниками НИС в 2017 году, составила около 3,4 млн рублей. Средняя площадь жилого помещения — 62,1 квадратных метров.