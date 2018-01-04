На Юге России открылись детский сад и несколько домов культуры

В предновогодние декабрьские дни ряд объектов социальной инфраструктуры открылся в Краснодарском крае и Кабардино-Балкарии.

1. В Белореченском районе Краснодарского края 29 декабря открылся новый детский сад

Он рассчитано на 290 основных мест и 120 дополнительных.

В здании 14 групповых комнат, музыкальный и спортивный залы. Кроме того, есть отдельные кабинеты для работы учителя-логопеда, педагога-психолога, методиста, столовая.

На территории, прилегающей к новому детскому саду, оборудованы веранды, построена спортивная площадка.

В детском саду созданы условия для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В ближайшее время планируется открыть две группы для детей раннего возраста — от года до двух лет.

Стоимость строительства составила 232 млн. рублей.

2. В Туапсинском районе 26 декабря после ремонта открылся Дом культуры

На модернизацию зрительного зала ДК поселка Джубга было направлено более 6 млн. рублей из федерального, краевого и местного бюджетов.

На выделенные средства полностью заменили одежду сцены и ее механику, приобрели новое световое и звукоусилительное оборудование, видеопроектор и экран, а также новые кресла для зрительного зала.

На базе Дома культуры созданы 32 творческих коллектива, в которых занимаются около 800 селян разного возраста — вокальные и хореографические ансамбли, цирковая студия, хор ветеранов, кружки сценического костюма, декоративно-прикладного творчества, брейк-данса и другие. Шесть из них удостоены почетных званий «Народный» и «Образцовый».

3. В станице Новопокровской 25 декабря открыли обновленный Дом культуры

В зрительном зале установлены новые современные удобные кресла, оборудовано напольное покрытие, приобретены ковровые дорожки, а также музыкальные инструменты для духового оркестра «Лира».

4. В станице Брюховецкой модернизировали кинотеатр «Октябрь»

22 декабря состоялось торжественное открытие обновленного учреждения культуры в станице Брюховецкой.

Фондом кино на техническую модернизацию кинозала было направлено 5 млн. рублей. Кроме того, в кинотеатре произведён ремонт.

5. Новый Дом культуры открылся на хуторе в Кабардино-Балкарии

19 декабря новый Дом культуры с библиотекой открыт на хуторе Колдрасинском Майского района Кабардино-Балкарии.

Новый дом культуры с актовым залом на 200 мест и библиотекой будут посещать жители хуторов Колдрасинский и Славянский Майского района КБР. На его строительство израсходовано более 18 млн. рублей.

Площадь нового досугового центра около 500 м2. Оборудован актовый зал на 200 мест, фойе, библиотека, благоустроена вся прилегающая территория.

В Кабардино-Балкарии в 2017 году открылось 11 домов культуры.

https://admkrai.krasnodar...u/content/14/show/417740/

https://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/417576/

https://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/417521/

http://glava.kbr.ru/kbr-e...meeting/12990--2017-.html