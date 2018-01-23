В авиаполк на Кубани поступили два новых ударных вертолёта Ка-52 «Аллигатор»

Новые боевые вертолёты Ка-52 поступили в отдельный вертолётный полк 4-й армии ВВС и ПВО в Краснодарском крае в соответствии с планом переоснащения войск Южного военного округа, сообщает пресс-служба ЮВО.

В ближайшее время планируется поступление ещё двух машин данного типа. С 1 декабря 2017 года личный состав эскадрильи на Ка-52 выполняет плановые мероприятия боевой подготовки. Лётчики, не имеющие опыта управления данным типом вертолётов, пройдут обучение в Центре боевой подготовки и переучивания лётного состава армейской авиации Минобороны России.

Боевой ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор» является модернизированной версией Ка-50 «Чёрная акула». По оценкам специалистов, он имеет лучшие аэродинамические характеристики и менее заметен для радаров. Повысились его скоростные и манёвренные возможности. На борту боевой машины установлено более совершенное радиоэлектронное оборудование. Ка-52 предназначен для огневого поражения бронетехники, живой силы и вертолётов противника.