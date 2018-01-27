Более 20 самоходных гаубиц «Мста-С» пополнили парк боевых машин на Северном Кавказе

В рамках программы переоснащения войск Южного военного округа (ЮВО) воинские части и соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Северном Кавказе, получили новейшие образцы вооружения и военной техники.

В артиллерийские подразделения армии поступили более 20 усовершенствованных 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С19М2 «Мста-С» (САУ «Мста-С).

В результате модернизации эффективность данного вида вооружения существенно повышена за счет внедрения системы управления, обеспечивающей автоматизацию процессов наведения орудия.

Артиллерийская система «Мста-С» имеет значительные конструктивные отличия от предыдущей модификации. У модернизированных гаубиц установлена новая автоматизированная система управления огнем, увеличена прицельная скорострельность, а также имеется возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи.

САУ способна вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, высокоточными управляемыми боеприпасами «Краснополь».

Как показывает полигонная практика выполнения учебно-боевых задач, применение САУ «Мста-С» позволяет существенно повысить огневые возможности войск по поражению противника.