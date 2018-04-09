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Армия и Флот

В соединение спецназа ЦВО в Новосибирской области поступили новые бронеавтомобили «Тайфун»

Новейшие бронеавтомобили «Тайфун-К» по гособоронзаказу поступили в соединение специального назначения Центрального военного округа, дислоцированное в Новосибирской области.

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Партия из восьми бронеавтомобилей «Тайфун-К» с дистанционно управляемым боевым модулем пополнила парк боевых машин подразделений специального назначения. В ближайшее время данные бронеавтомобили пройдут обкатку на полигоне в Новосибирской области, где военнослужащие в ходе занятий по боевой подготовке отрабатывают навыки вождения техники по пересеченной местности в различных погодных условиях. Помимо этого, спецназовцы в составе групп отработают ведение оборонительного боя, огонь с брони в движении, спешивание, выход из окружения.

Бронеавтомобиль «Тайфун-К» предназначен для перевозки десанта, обеспечивает высокую защищенность экипажа, груза и узлов машины от стрелкового вооружения калибром до 30 мм, мин и фугасов. Обладает повышенной проходимостью благодаря колесной формуле 6*6, максимальная скорость 105 км/ч. Бронемодуль оснащен амбразурами для ведения огня из стрелкового оружия, также на него может устанавливаться дистанционно управляемое вооружение

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12170436@egNews

ЦВО, Новосибирская обл., Тайфун-К
  • Seriomilander Seriomilander
    09.04.1814:06:16

    Предположу, что это 24-я отдельная гвардейская Бранденбургская бригада специального назначения. У них на вооружении есть «Тигры» и БТР-80, видимо, будут БТРы заменять.

    P. S. О бригаде:

    22 марта 2017 года военнослужащие 24-й отдельной бригады специального назначения вернулись в Новосибирск из Сирии. В выполнении специальных задач на территории республики от отряда специального назначения было задействовано более 300 бойцов. Домой они вернулись без потерь.

    #1024478
    • Гвардеец Гвардеец
      09.04.1814:45:01

      будут БТРы заменять.

      БТРы машина для поля боя, у «Тафуна» иное назначение транспортировка личного состава —

      "Тайфун-К" предназначен для перевозки личного состава и грузов, а также для их защиты от стрелкового оружия и взрывных устройств.

      #1024488
      • Seriomilander Seriomilander
        09.04.1815:18:11

        Мммм…

        "БТРы машина для поля боя" - Бронетранспортёр (бронированный транспортёр, БТР) — бронированная транспортно—боевая машина (транспортёр) для транспортировки личного состава (стрелков и тому подобных) мотострелковых (мотопехотных, десантных и так далее) подразделений и их материальных средств, к месту выполнения боевой задачи и эвакуации раненых и поражённых с поля боя.

        Возможно, Вы перепутали БТР и БМП.

        БТР-80 вооружен КПВТ 14,5мм, на «Тайфун» так же возможна установка боевого модуля. Но это не делает БТР и «Тайфун» машиной поля боя, тем более, что речь о спецназе ГРУ, а не о мотострелковой бригаде.

        Конечно, «Тайфун» и БТР-80 разные машины, но для данного подразделения главная функция — это безопасная доставка личного состава к месту выполнения боевой задачи.

        P.S. Замена «Тайфунами» БТР-80 — это моё личное предположение, в бригаде есть и другая техника, например, обычные грузовики. Я лишь предположил.

        #1024499
        • Bdd Bdd
          09.04.1815:36:30

          транспортно-Боевая, — имеет возможность поддержки огнем крупнокалиберного пулемета, а модификации, А и 30-мм пушки, а вот Тайфун этого не имеет

          #1024506
          • Seriomilander Seriomilander
            09.04.1816:00:30

            Не то мы обсуждаем…

            "возможность поддержки огнем крупнокалиберного пулемета" - на вооружении 24-ой отдельной гвардейской Бранденбургской бригады специального назначения стоят БТР-80. БТР-80 вооружен КПВТ 14,5мм, а на «Тайфуне» для огневой поддержки десанта на крыше установлен дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом «Корд» 12,7 мм. Возможности КПВТ и «Корда» очень близки, для проведения КТО уж точно.

            "А и 30-мм пушки" - да, БТР-80А вооружен 30-мм пушкой, но у данной бригады на вооружении БТР-80 с КПВТ.

            P.S. Цель моего комментария была в том, чтобы более точно указать получателя партия из восьми бронеавтомобилей «Тайфун-К», и я предположил, что это 24-ая бригада. Я не собирался обсуждать ТТХ и возможности данного бронеавтомобиля.

            Отредактировано: Seriomilander~16:26 09.04.18
            #1024512
        • Гвардеец Гвардеец
          09.04.1815:59:13

          на «Тайфун» так же возможна установка боевого модуля.

          Сам будучи механиком водителем БМП, не понаслышке знаю что такое техника на поле брани, сравните БТР и «Тайфун», и предоставьте какая роскошная мишень на поле боя, а БТР по уставу может идти на расстоянии за цепью пехоты и танков, поддерживая огнём

          Отредактировано: Гвардеец~16:00 09.04.18
          #1024511
          • Seriomilander Seriomilander
            09.04.1816:24:29

            Уважаемый собеседник — я обречен на этот спор? А если завтра я предположу, что лавочки заменят табуретками, то будет спор о функциональности лавочки и табурета?

            "сравните БТР и «Тайфун"" - зачем сравнивать разную технику? Например, замена «Тигра» на «Уазик» требует сравнения, если техника нужна лишь для доставки груза или людей?

            "за цепью пехоты" - я сомневаюсь, что спецназ ГРУ должен идти цепью за танками — это не рационально.

            "роскошная мишень на поле боя" - БТР-80 уязвим для огня крупнокалиберных пулеметов, начиная от 12мм, а «Тайфун» обеспечивает высокую защищенность экипажа, груза и узлов машины от стрелкового вооружения калибром до 30 мм, мин и фугасов.

            Ну, а габариты… для ПТРК с современными прицельными системами не станут помехой, что БТР, что «Тайфун» цель не маленькая.

            Еще раз повторюсь, что речь о Спецназе, а не о мотострелковом подразделении, в котором «Тайфуны» не смогут заменить БТРы. А для Спецназа главнейшая функция БТР — это доставка личного состава до места назначения, и она должна быть безопасной и комфортной, для чего и создан «Тайфун», для чего его и передают не мотострелкам, а спецназу.

            #1024523
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