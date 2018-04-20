Предприятие «Ростеха» разработало «ружье» и «щит» от дронов

Концерн «Автоматика» (входит в состав ГК «Ростех») разработал для силовых структур три типа оружия радиоэлектронной борьбы с беспилотниками — переносной «Пищаль», стационарный «Таран» и мобильный «Сапсан», рассказали РИА Новости в концерне.

«Эффект от воздействия излучением всегда примерно одинаков — беспилотники, грубо говоря, сходят с ума. Если это квадрокоптер, то он зависает, его начинает болтать ветром, после чего дрон сваливается в плоский штопор и падает. Беспилотник самолетного типа начинает неконтролируемо снижаться, пока не встретится с землей», — рассказал главный конструктор проекта «Автоматики» Сергей Ширяев.

Как пояснили в концерне, новые многофункциональные комплексы способны обнаруживать, сопровождать и ликвидировать беспилотники воздействуя на их радиоканалы — управления, навигации и сброса данных.

Характеристики оружия

«Сапсан» — самый мощный из трех комплексов. Он предназначен для борьбы с любыми беспилотниками. Комплекс обнаруживает БПЛА в инфракрасном и видимом, радиотехническом и радиолокационном диапазонах с расстояния более ста километров, сопровождает их и излучает направленный поток электромагнитных радиопомех. Если беспилотный аппарат особо опасен и подлежит немедленному уничтожению, то точное целеуказание передается на средства огневого поражения системы ПВО.

Средний «Таран» эффективен при угрозе массированного нападения БПЛА сразу с нескольких направлений. При их обнаружении он мгновенно «возводит» над объектом защитный невидимый купол радиусом не менее 900 метров, непроницаемый для дронов. Несмотря на применение для защиты от дронов широкого диапазона частот, излучение абсолютно безвредно для людей, под куполом работает и мобильная связь, рассказали в концерне «Автоматика».

«Пищаль» выполнен в виде ружья массой три килограмма. Он предназначен для борьбы с одиночными целями или дронами в движении. Аккумуляторной батареи, от которого питается «ружье», хватает на час непрерывной работы.

По данным «Автоматики», потенциальными заказчиками комплексов, помимо силовых ведомств, могут выступить предприятия ОПК, энергетики, атомной промышленности. Их можно применять для защиты стадионов и других объектов массового посещения или критически важных объектов. Интерес к «убийце дронов» проявляют и за рубежом, сообщили в концерне.