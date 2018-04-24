Инновационные медизделия резидента ОЭЗ «Дубна» представлены на Форуме регионов России

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Гранат Био Тех» приняла участие в IX «Форуме регионов России: здравоохранение», где представила новый класс инновационных одноразовых медицинских изделий.

Московский «Форум регионов России: здравоохранение» собрал вместе руководителей федеральных и региональных учреждений здравоохранения, профильных органов власти, предприятий медицинской и фармацевтической промышленности, а также представителей государственных институтов развития, деловых союзов и объединений. О важности этого события говорит уже тот факт, что его участниками стали порядка 400 профессионалов в этой отрасли из более чем 60 регионов страны, в том числе, представители особой экономической зоны «Дубна» компании-резидента «Гранат Био Тех», входящей в Медико-технический кластер Московской области.

— Такое масштабное мероприятие было крайне необходимо, — говорит участник форума генеральный директор ООО «Гранат Био Тех» Александр Шишов. — Сегодня появляются новые технологии, изделия, медицинские приборы, препараты. Самое главное заключается в том, чтобы все эти инновации внедрить в жизнь. На форуме производители, заказчики продукции, представители госструктур не только увидели новинки, но и обсудили меры поддержки медицинской и фармацевтической промышленности, в том числе, в части экспорта отечественного продукта. На сессиях, круглых столах акцент был сделан на практическое внедрение высокотехнологичной медицинской продукции, стратегические приоритеты модернизации отрасли, включая цифровое здравоохранение, а также на реализации региональных инвестиционных проектов. Все это будет способствовать развитию данной сферы в России, ее ориентации на пациента и качественное оказание услуг, что соответствует и стратегии нашей компании.

Напомним, что «Гранат Био Тех» стал резидентом ОЭЗ «Дубна» в 2016 году. Сегодня на правобережной площадке инвестор строит высокотехнологичное производство вакуумных пробирок для забора крови. Комплекс планируют сдать в эксплуатацию уже в августе этого года, а начать выпуск медицинской продукции намерены в первом квартале 2019 года.

На форуме резидент представил пробирки Acti-Fine® собственной разработки и производства. Инновационные изделия качественно отличаются от аналогов, в том числе зарубежных. Современные вакуумные системы Acti-Fine® спроектированы с учетом требований лаборатории, начиная от преаналитического этапа и заканчивая постаналитическим, демонстрируют точные результаты на протяжении всего цикла использования. Acti-Fine® будут выпускаться в трех основных размерах, в каждом из которых представлены различные варианты объема для обеспечения удобства и достижения эффективности использования вакуумной системы. Широкая производственная линейка современных вакуумных систем и их соответствие международным нормам стандарта качества позволят резиденту ОЭЗ «Дубна» компании «Гранат Био Тех» ориентироваться не только на внутренний рынок потребления, но и на экспорт.

На снимке: вакуумные системы Acti-Fine® производства компании «Гранат Био Тех».