Минобороны представило новое поколение бронемашин

Министерство обороны представило три новых бронеавтомобиля, сообщает RT.

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Пуленепробиваемая бронемашина с защитой от мин «Медведь» способна перевозить до восьми солдат без учета экипажа. Она предназначена для транспортировки, десантирования и огневого прикрытия бойцов.

Были также представлены праворульная и медицинская версии броневика «Тигр», которые способны развивать скорость до 150 километров в час и обладают высокой проходимостью.

Последняя версия предназначена для МЧС, однако уровень баллистической защиты позволяет применять ее для транспортировки раненых с поля боя. При этом она также оснащена специальным медицинским оборудованием.