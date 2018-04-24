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Армия и Флот

Минобороны представило новое поколение бронемашин

Министерство обороны представило три новых бронеавтомобиля, сообщает RT.

©Видео с youtube.com

Пуленепробиваемая бронемашина с защитой от мин «Медведь» способна перевозить до восьми солдат без учета экипажа. Она предназначена для транспортировки, десантирования и огневого прикрытия бойцов.

Были также представлены праворульная и медицинская версии броневика «Тигр», которые способны развивать скорость до 150 километров в час и обладают высокой проходимостью.

Последняя версия предназначена для МЧС, однако уровень баллистической защиты позволяет применять ее для транспортировки раненых с поля боя. При этом она также оснащена специальным медицинским оборудованием.

https://ria.ru/arms/20180424/1519324093.html

армия и флот
  • exhausted1987 exhausted1987
    24.04.1821:28:57

    На превьюшке перепутали Медведя с Тигром.

    #1029569
  • Нет аватара liman
    25.04.1804:00:58

    А зачем нам «Тигр» с правым рулём?

    #1029619
    • Сера Бэб Сера Бэб
      25.04.1808:34:49

      Это скорее всего экспортный вариант.

      #1029657
    • Нет аватара mrrhyde
      25.04.1809:21:00

      ЮАР, Индия, Индонезия. В принципе, нормальный рынок. Плюс еще страны южной Африки. Можно еще в Австралию и Новую Зеландию попытаться продать

      #1029667
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