В Красноярском крае появилась ледовая арена на 7000 мест

В Красноярске подписано распоряжение о безвозмездном принятии в государственную собственность многофункционального спортивно-зрелищного комплекса с ледовой ареной на 7 тысяч мест, построенного компанией «Русская Платина». «Платинум Арена Красноярск» является одним из ключевых объектов Зимней универсиады-2019. Именно здесь пройдут церемонии открытия и закрытия Всемирных зимних студенческих игр, а также соревнования по фигурному катанию.

Строительство объекта площадью более 27 тысяч квадратных метров и стоимостью более 4 млрд рублей завершилось в феврале этого года.

В состав комплекса входят ледовая площадка размером 60×30 м для соревнований по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, а также залы хореографии и силовой подготовки, комнаты для переодевания с душевыми, помещения для судей и тренеров, медицинские и административные кабинеты, фойе с буфетами и другие необходимые помещения.

Многофункциональность комплекса позволит проводить здесь не только тренировочные занятия сборных команд страны и края, детско-юношеских спортивных школ Красноярска по ледовым видам спорта, но и крупные культурно-массовые мероприятия: всего за несколько часов ледовая арена может быть трансформирована в концертный зал или выставочную площадку.

Тренировочные мероприятия и игры сезона 2018/2019 основные команды региона по хоккею — ХК «Сокол», женская команда «Бирюса» и молодежная команда «Рыси» — проведут уже в новом комплексе. В октябре 2018 года в «Платинум Арена Красноярск» пройдет тестовое мероприятие Зимней универсиады-2019 — Кубок России по фигурному катанию на коньках. А после студенческих игр арена станет домашней площадкой для команд хоккейного клуба «Сокол», а также дополнительной тренировочной базой для воспитанников спортивных школ по ледовым видам спорта и хоккею с шайбой.

«Построив арену, „Русская Платина“ внесла значительный вклад в развитие спортивной инфраструктуры города. Это отличный пример того, как инвестор может участвовать в социально-экономическом развитии региона: не только через развитие собственного бизнеса, но и через финансирование новых объектов социальной сферы. Надеюсь, и спортсмены, и зрители по достоинству оценят этот подарок», — подчеркнули на подписании.

Генеральный директор «Русской Платины» отметил: «Проекты, имеющие большое социальное значение, приоритетны для нашей компании. Именно таким проектом стало строительство „Платинум Арены Красноярск“. Это современный многофункциональный комплекс, который будет востребован в спортивных и культурных мероприятиях и программах краевого, федерального, международного уровня».

Для сведения

Спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск» построен в микрорайоне «Тихие зори» около четвертого моста через Енисей. Это самый вместительный ледовый объект Красноярска, рассчитанный на 7000 зрителей. Рядом с ареной будет размещена чаша огня Универсиады.