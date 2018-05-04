Разработка для тех, кто заботится об имидже государства





© oezdubna.ru Участники форума «Госзаказ 2018» высоко оценили новую разработку резидента ОЭЗ «Дубна» компания «ГЕТМОБИТ». Российское устройство GM-Box заменит персональный компьютер и телефонный аппарат, а вместе со встроенными средствами криптографической защиты обеспечит безопасную работу сотрудников государственных ведомств.

Компания «ГЕТМОБИТ» — российский разработчик и производитель решений для «умного» офиса — предложила заменить продукцию зарубежных вендоров на столе госслужащих на унифицированную док-станцию GM-Box с безопасным доступом к инфраструктуре виртуальных рабочих мест, сети Интернет и IP-телефонии, с возможностью многофакторной аутентификации, в том числе, с помощью смартфона, а также поддержкой квалифицированной электронной подписи.

В рамках Форума-выставки «Госзаказ 2018» компания «ГЕТМОБИТ» продемонстрировала «умное» рабочее место госслужащего в реальном времени. Специалисты разработчика развернули полнофункциональное рабочее пространство. Гости «вживую» смогли оценить запоминающийся внешний вид, функциональность устройства и множество сценариев применения — начиная с простого и понятного способа аутентификации по смартфону, токену и смарт-карте, комфортной одновременной работы с приложениями и документами из разных сегментов сети, и заканчивая показом дополнительных «трюков» с голосом, звуком и видео, а также блокировкой рабочего места. А на одной из модификаций устройства можно было одновременная выполнить работу в двух сетях с разным уровнем конфиденциальности (например, в корпоративной сети и в Internet).

Концепция «разумного» рабочего пространства для государственных организаций выстраивается вокруг трех основных элементов: практичности, безопасности и выгодности. Госпользователь станет главным персонажем в новой парадигме. Рабочее место подстроится под него с учетом политик безопасности и сделает ежедневную работу продуктивной и мобильной. Платформа консолидировала в себе необходимый и достаточный набор функционала, предоставляя управляемое рабочее место из одной точки. Это позволит существенно сократить издержки, и избавит ИТ-службы от необходимости сложной интеграции и поддержки оборудования и ПО от разных производителей. Продукт спроектирован с учетом повышенных требований к безопасности для участия в защищенном информационном обмене как со стороны регуляторов ФСТЭК и ФСБ, так и внутренних политик.

— Участие нашей команды в форуме неслучайно, — говорит основатель и генеральный директор ООО «ГЕТМОБИТ» Мария Рукавишникова. — Проблематика выхода на рынок госзакупок инновационной продукции, не имеющей аналогов, все еще актуальна и до сих пор по-разному трактуется лидерами мнений и участниками всей закупочной цепочки. Возможность показать реально работающий отечественный продукт, что уже редкость в наше время, заявить о конкурентоспособных компетенциях компании как разработчика — главная цель нашего выступления на форуме. Задача малого бизнеса — активно участвовать в диалоге с государственными организациями и выстраивать долгосрочные бизнес-отношения. А учитывая влияние санкционных рисков, важно делать это сейчас.

Ряд государственных ведомств и корпораций уже оценили преимущества новинки и приступили к апробированию решения на текстовых площадках.