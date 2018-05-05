В ТОСЭР «Хабаровск» началось строительство производственных помещений для резидентов

«Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) приступила к строительству производственно-административного здания на площадке «Ракитное» ТОСЭР «Хабаровск» в рамках создания инфраструктуры. Здание будет предназначено для размещения производств различного профиля. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2018 года.

Производственные помещения общей площадью 2800 квадратных метров резиденты смогут арендовать на льготных условиях. Здание будет снабжено всей необходимой инфраструктурой, включая внутренние и внешние инженерные сети, собственную котельную и автодороги.

Такой производственный центр позволит привлечь представителей малого и среднего предпринимательства на площадку «Ракитное». В дальнейшем подобные здания будут построены на площадке «Парус» ТОСЭР «Комсомольск».

"Работы по строительству инфраструктуры на территориях опережающего развития идут с учетом заявок резидентов. К настоящему времени мы заключили ключевые договоры по обеспечению площадок ТОСЭР всеми необходимыми ресурсами: водоснабжением и водоотведением, газом, электричеством и там, где необходимо, — тепловой энергией. Основной ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов, в том числе по договорам технологического присоединения, запланирован на 2018-2019 годы", — отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

Напомним, сегодня на площадке «Ракитное» продолжается строительство I этапа системы водоотведения, активно идут работы по возведению подстанции 220/10 кВ «Восток» и строительству линии электропередачи. В ходе формирования инфраструктуры также будут созданы объекты водоснабжения и II этапа водоотведения, сети ливневой канализации, обеспечено газо- и электроснабжение 10 кВ резидентов, проведены сети связи и проложены новые дороги.

Статус резидентов ТОСЭР «Хабаровск» получили 29 инвесторов с проектами.