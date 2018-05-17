Добавить статью
Армия и Флот

ВДВ получили 40 машин «Тигр» с боевыми модулями «Арбалет»

  •  © warspot-asset.s3.amazonaws.com

Воздушно-десантные войска России получили все планировавшиеся к поставке бронемашины «Тигр» с боевыми модулями «Арбалет», сообщил врио начальника разведки ВДВ полковник Сергей Кафанов.

Ранее в Минобороны РФ сообщали о том, что ВДВ России получат до конца 2017 года около 40 бронемашин «Тигр» с боевыми модулями «Арбалет».

"Что касается техники, получены новые образцы защищенных транспортных средств с новыми комплексами вооружения, если остановиться конкретно, это «Тигр» с комплексом вооружения «Арбалет». С данной системой на сегодняшний день новая техника используется в войсках при проведении занятий по боевой подготовке. Она уже принята на вооружение и стоит на вооружении в разведывательных подразделениях", — сказал Кафанов во время сбора руководящего состава офицеров органов управления разведок ВДВ.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://ria.ru/defense_safety/20180516/1520715246.html

ВДВ, автомобили Тигр
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,