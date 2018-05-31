Минобороны завершило испытания новейшей парашютной системы для ВДВ

Государственные испытания парашютной системы «Бахча-У-ПДС», предназначенной для десантирования боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка», успешно завершились в Воздушно-десантных войсках России, сообщили журналистам в четверг в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«В ВДВ успешно завершены государственные совместные испытания систем десантирования БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». В ходе испытаний система получила положительные отзывы, подтвердила все свои технические требования, заданные министерством обороны и командованием ВДВ. До конца текущего года между государственным заказчиком и представителями промышленности планируется заключить контракты об организации серийной поставки новых средств десантирования «Бахча-У-ПДС», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что всего в ходе госиспытания бронетехнику на «Бахче» 70 раз сбросили с борта военно-транспортных самолетов Ил-76МД.

Система «Бахча-У-ПДС», разработанная МКПК «Универсал» (входит в холдинг «Технодинамика»), предназначена для доставки на сушу боевых машин с экипажем, десантируемых из самолетов типа Ил-76 и их модификаций. Она позволяет доставить технику в назначенную точку, обеспечивая полную сохранность боевой машины десанта и ее готовность к действию сразу после приземления. По своим характеристикам система «Технодинамики» не имеет зарубежных аналогов.

БМД-4М оснащена автоматизированной системой управления огнем и новой навигационной системой. Новейшее электронное оборудование облегчает прицеливание экипажа на высоких скоростях во время ее движения по пересеченной местности.

БТР-МД «Ракушка» — российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. «Ракушка» предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты.