ВДВ России получили новые модули разведки и управления

На вооружение подразделений противовоздушной обороны Ивановского соединения ВДВ поступили новейшие модули разведки и управления (МРУ-Д) и модули планирования (МП-Д), входящие в состав единой системы управления в тактическом звене Техника позволяет полностью автоматизировать систему управления огнем от командира зенитно-ракетного полка до стрелка-зенитчика (оператора боевой машины), эффективно вести боевую работу как на стоянке, так в движении. Применение новой системы значительно снижает цикл стрельбы по воздушным целям и повышает эффективность применения средств ПВО в войсках в целом. Время от постановки задачи до огневого воздействия по цели составляет не более 2 секунд.