Представлен бронированный грузовик «Урал-4320» «КУБ» для Росгвардии

На «Дне передовых технологий правоохранительных органов-2018», организованном в мае Федеральной службой войск национальной гвардии и Министерством внутренних дел России, среди 60 единиц военной и специальной техники были представлены такие машины.

Кроме уже известного «Федерала» показали специальный автомобиль «КУБ» с бронированными кабиной и функциональным модулем. Транспортное средство имеет защищенный моторный отсек. Установленные топливные баки выполнены пожаровзрывобезопасными.

Броня автомобиля защищает от стрелкового оружия и от осколков гранат.

Длина — 8735 мм, ширина — 2500 мм, высота 3265 мм. Колесная база — 7052 мм.

Мощность двигателя — 169 л.с. Максимальная скорость — 80 км/ч. Вместимость топливных баков — 300 литров. Запас хода по шоссе — 1000 км.

Дорожный просвет — 400 мм, глубина преодолеваемого брода — 1,75 м. Полная масса — 17300 кг. Грузоподъемность — 3100 кг. Автомобиль, в зависимости от поставленных задач, способен перевозить от 16 до 22 человек.