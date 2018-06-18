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Армия и Флот

Компания «Тетис Про» произвела уже 30 подводных роботизированных комплексов Марлин-350

  •  © arms-expo.ru

Компания «Тетис Про» произвела уже 30 отечественных компактных подводных роботизированных комплексов Марлин-350. Все они произведены по заказу ВМФ России.

Российский компактный подводный роботизированный комплекс Марлин-350 предназначен для обнаружения и идентификации объектов на глубине до 350 метров.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/kXQI2CuLc0g?t=15m38s

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https://youtu.be/kXQI2CuLc0g?t=15m39s

робототехника, подводный роботизированный комплекс, армия, вооружения, Тетис Про, Марлин-350
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