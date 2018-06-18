Компания «Тетис Про» произвела уже 30 подводных роботизированных комплексов Марлин-350
Компания «Тетис Про» произвела уже 30 отечественных компактных подводных роботизированных комплексов Марлин-350. Все они произведены по заказу ВМФ России.
Российский компактный подводный роботизированный комплекс Марлин-350 предназначен для обнаружения и идентификации объектов на глубине до 350 метров.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/kXQI2CuLc0g?t=15m38s
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- Олег Бахарев
- 18.06.201815:59
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