«Эйлитон» запустил линию на 4 млн. пробирок UNIVAC в месяц

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Эйлитон» запустила уникальную автоматизированную линию по производству вакуумных пробирок для взятия венозной крови. Ее мощность составит 4 млн. вакуумных пробирок UNIVAC в месяц.

Новая линия по производству вакуумных пробирок разработана итальянским производителем по заказу ООО «Эйлитон» (входит в группу компаний ЮНИМЕД) и при активном участии специалистов отдела опытно-конструкторских разработок российской компании. Современная автоматизированная линия отвечает всем мировым стандартам.

— Три момента определяют уникальность нового оборудования — это высочайший уровень автоматизации, надежная бесперебойная работа и гарантированно высокое качество медицинской продукции, которую мы уже планомерно начали выпускать на этой линии, — поясняет директор по производству ООО «Эйлитон» Галина Плотникова. — Например, если на первой линии, которая уже работает более двух лет, число специалистов составляет 8 человек, то на новом оборудовании итальянского производства ту же работу могут выполнять всего 3 человека. Такая степень автоматизации позволяет нам не только сократить число работающих, но в конечном итоге снизить себестоимость продукции, сделав ее еще более конкурентоспособной.

Пока линия работает в одну смену, в так называемом «дневном графике». Основная задача на данный момент — протестировать работу нового оборудования непосредственно в процессе производства. Параллельно с тестированием ведется обучение персонала. Работники уже прошли теоретическую подготовку, а сейчас в ходе реального производственного процесса операторы линии под руководством опытных инженеров, технологов, специалистов службы эксплуатации технологического оборудования учатся грамотно действовать, с каждой сменой повышая производительность труда. После тестирования линию переведут на круглосуточный 4-сменный режим.

Автоматизированная линия предназначена для выпуска отечественных вакуумных пробирок для взятия венозной крови UNIVAC всех модификаций. Производительность нового оборудования 4 млн. пробирок в месяц — это порядка 50 млн. единиц медицинской продукции в год. Следует отметить, что уже сегодня резидент ОЭЗ «Дубна» в состоянии полностью обеспечить потребности здравоохранения Московской области в вакуумных пробирках.

У разработчика и производителя оборудования и расходных материалов для клинической лабораторной диагностики компании «Эйлитон» большие планы по дальнейшему развитию предприятия. В дополнении к уже выпускаемым вакуумным пробиркам до конца года планируется начать производство специальных игл для взятия венозной крови.

— Мы намерены к концу 2018 года приобрести у итальянского партнера еще одну такую же линию, — говорит генеральный директор ООО «Эйлитон», председатель совета Медико-технического кластера Московской области Александр Шибанов. — Таким образом, общая производительность трех линий будет не менее 14 миллионов вакуумных пробирок в месяц. Есть еще один интересный проект — этой осенью в сотрудничестве со шведской компанией Boule Medical AB, которая длительное время является нашим партнером, планируем локализовать на нашей базе производство реагентов для современных гематологических анализаторов серии Medonic. Сейчас реагенты закупаем в Швеции.

«Эйлитон» развивается стремительно. Сегодня резидент ОЭЗ реализует свои изделия по всей России, у компании есть постоянные крупные заказчики, появляются и новые клиенты. Пока это только отечественный рынок. Но уже на повестке дня стоит вопрос вывода инновационной медицинской продукции в страны СНГ, а в недалеком будущем и на другие рынки.