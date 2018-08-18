Опытный образец боевой машины 2С38 комплекса «Деривация-ПВО» в экспозиции форума «Армия-2018»

На открывающемся 21 августа 2018 года в военно-патриотическом парке «Патриот» в Кубинке очередном Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», помимо прочего, АО «ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород, входит в состав АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод») представляет опытный образец выполненной на основе БМП-3 боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР «Деривация-ПВО» с 57-мм автоматической пушкой.

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© ic.pics.livejournal.com Опытный образец выполненной на основе БМП-3 боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР «Деривация-ПВО» с 57-мм автоматической пушкой в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2018» в парке «Патриот». Кубинка (Московская область)

Напомним, что материалы боевой машине 2С38 были представлены в августе 2017 года на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» на стенде Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации. В материалах сообщалось, что данное изделие создается в рамках опытно-конструкторской работы «Деривация-ПВО», которая подразумевает появление в войсках перспективного 57-мм мобильного артиллерийского комплекса с пассивными средствами разведки и сопровождения воздушных целей.

Опытный образец боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР «Деривация-ПВО» с 57-мм автоматической пушкой публично «засветился» в цеху ЦНИИ «Буревестник» в январе 2018 года. Боевая машина 2С38 выполнена на базе БМП-3 и предназначена для поражения воздушных целей типа беспилотных летальных аппаратов, крылатых ракет, ракет класса «воздух — поверхность», самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки. Зенитная установка также способна сбивать реактивные снаряды систем залпового огня, уничтожать наземные и надводные цели.

Основные характеристики, согласно официальным материалам:

Максимальная дальность поражения — 6 км.

Максимальная высота поражения — 4,5 км.

Темп стрельбы — 120 выстрелов в минуту.

Полный боекомплект — 148 выстрелов.

Угол наведения по вертикали — 5 град/ +75 град.

Угол наведения по горизонтали — 360 град.

Максимальная скорость поражаемых целей — 500 м/c

Расчет — 3 чел.