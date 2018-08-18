Опытный образец боевой машины 2С38 комплекса «Деривация-ПВО» в экспозиции форума «Армия-2018»
На открывающемся 21 августа 2018 года в военно-патриотическом парке «Патриот» в Кубинке очередном Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», помимо прочего, АО «ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород, входит в состав АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод») представляет опытный образец выполненной на основе БМП-3 боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР «Деривация-ПВО» с 57-мм автоматической пушкой.Опытный образец выполненной на основе БМП-3 боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР «Деривация-ПВО» с 57-мм автоматической пушкой в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2018» в парке «Патриот». Кубинка (Московская область)
Напомним, что материалы боевой машине 2С38 были представлены в августе 2017 года на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» на стенде Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации. В материалах сообщалось, что данное изделие создается в рамках опытно-конструкторской работы «Деривация-ПВО», которая подразумевает появление в войсках перспективного 57-мм мобильного артиллерийского комплекса с пассивными средствами разведки и сопровождения воздушных целей.
Опытный образец боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР «Деривация-ПВО» с 57-мм автоматической пушкой публично «засветился» в цеху ЦНИИ «Буревестник» в январе 2018 года. Боевая машина 2С38 выполнена на базе БМП-3 и предназначена для поражения воздушных целей типа беспилотных летальных аппаратов, крылатых ракет, ракет класса «воздух — поверхность», самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки. Зенитная установка также способна сбивать реактивные снаряды систем залпового огня, уничтожать наземные и надводные цели.
Основные характеристики, согласно официальным материалам:
Максимальная дальность поражения — 6 км.
Максимальная высота поражения — 4,5 км.
Темп стрельбы — 120 выстрелов в минуту.
Полный боекомплект — 148 выстрелов.
Угол наведения по вертикали — 5 град/ +75 град.
Угол наведения по горизонтали — 360 град.
Максимальная скорость поражаемых целей — 500 м/c
Расчет — 3 чел.
Боевая машина 2С38 оснащена оптико-электронной системой обнаружения и прицеливания ОЭС ОП, разработки минского ОАО «Пеленг». Она позволяет осуществлять панорамное наблюдение за местностью на 360 градусов, а также вести секторный обзор. Дальность обнаружения через один из телевизионных каналов малого беспилотного летательного аппарата типа Bird Eye 400 в обзорном режиме заявлена в 700 м, в режиме узкого поля зрения — 4900 м. Штурмовик А-10 обнаруживается в первом режиме уже на дальности в 6400 м, а во втором — в 12 300 м. Тепловизионный канал позволяет обнаруживать цели размером 2,3×2,3 м с вероятностью 80% на дальности в 10 000 м и распознавать их на дистанции в 4 000 м.Опытный образец выполненной на основе БМП-3 боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР «Деривация-ПВО» с 57-мм автоматической пушкой в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2018» в парке «Патриот». Кубинка (Московская область),
18.08.1822:34:21 на сколько целей рассчитан такой маленький боекомплект?
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