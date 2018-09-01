В Нижнекамске республики Татарстан открылись новая школа на 1000 учащихся и детский сад на 260 мест

В Нижнекамске открылась новая школа «Норма 36» и детский сад «Мы».

В новой школе учиться будут более тысячи нижнекамцев.

Общая площадь трёхэтажного здания составила 11,5 тысяч квадратных метров. Вокруг него расположены футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, зоны отдыха для детей.

Чтобы построить школу, из бюджета РТ было выделено более 532 миллионов рублей.

Детский сад «Мы» построен по современным технологиям, помимо прочего он оборудован сенсорной комнатой, галокамерой и кабинетом физиотерапии.

На территории расположено 14 прогулочных участков. Общая стоимость строительства — порядка 225 миллионов рублей. Эти средства выделены из республиканского бюджета.

На территории современного детского сада 260 воспитанников будут находиться под присмотром 84 сотрудников.

Детский сад «Мы» и и школа «Норма 36» в дальнейшем будут работать в тесной связке.