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Детские сады и школы

В Нижнекамске республики Татарстан открылись новая школа на 1000 учащихся и детский сад на 260 мест

  •  © e-nkama.ru

В Нижнекамске открылась новая школа «Норма 36» и детский сад «Мы».

В новой школе учиться будут более тысячи нижнекамцев.

Общая площадь трёхэтажного здания составила 11,5 тысяч квадратных метров. Вокруг него расположены футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, зоны отдыха для детей.

Чтобы построить школу, из бюджета РТ было выделено более 532 миллионов рублей.

  •  © kazanfirst.ru
  •  © e-nkama.ru
  •  © e-nkama.ru
  •  © e-nkama.ru
  •  © e-nkama.ru

  •  © e-nkama.ru
  •  © e-nkama.ru

Детский сад «Мы» построен по современным технологиям, помимо прочего он оборудован сенсорной комнатой, галокамерой и кабинетом физиотерапии.

На территории расположено 14 прогулочных участков. Общая стоимость строительства — порядка 225 миллионов рублей. Эти средства выделены из республиканского бюджета.

На территории современного детского сада 260 воспитанников будут находиться под присмотром 84 сотрудников.

Детский сад «Мы» и и школа «Норма 36» в дальнейшем будут работать в тесной связке.

  •  © e-nkama.ru
  •  © e-nkama.ru
  •  © e-nkama.ru

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http://nijnekamsk.bezformata.ru/listnews/nizhnekamske-detskij-sad-mi-i-shkolu/69327407/

Татарстан. Нижнекамск, новая школа, детский сад
  • Human RS Human RS
    01.09.1814:09:39

    У вас на последнем фото глава республики, это фото лучше убрать.

    #1065829
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