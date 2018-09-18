РКС приступил к созданию на Сахалине нового трассового измерительного пункта (ИП) «Сахалин»

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приступил к созданию в Поронайском районе Сахалинской области нового трассового измерительного пункта (ИП) «Сахалин» российского наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения.

ИП «Сахалин» создается для приема, регистрации и передачи в центры обработки измерительной информации с ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов, а также для управления космическими аппаратами. Над островом Сахалин проходит одна из трасс выведения при запусках с нового российского космодрома «Восточный», с которого к 2021 году планируется проводить до 10 запусков в год.

Начальник центра по созданию программно-технических средств отраслевого назначения РКС Максим Щербаков: «Окончание работ запланировано на 2025 год, но ожидается, что трассовый пункт уже в 2021 году обеспечит измерениями запуски ракет на наклонение 51,6 градусов. Новейшие аппаратно-программные комплексы будут размещены в унифицированном технологическом модуле — основном объекте измерительного пункта».

Ранее с 2012 по 2016 годы компании холдинга РКС создали и ввели в эксплуатацию комплекс средств измерений, сбора и обработки информации космодрома «Восточный». В те же годы в составе комплекса в городе Циолковский построен Восточный командно-измерительный пункт (КИП). Он является одним из самых современных командно-измерительных пунктов наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами России.

Основные преимущества Восточного КИП — компактность, широкий спектр функциональных возможностей и минимальные затраты ресурсов на эксплуатацию. Восточный КИП одновременно решает задачи управления космическими аппаратами и кораблями, получения информации со спутников дистанционного зондирования Земли и выполняет функции измерительного комплекса нового российского космодрома. Опыт и наработки РКС, полученные в ходе строительства Восточного КИП, будут также использованы при создании нового измерительного пункта на острове Сахалин.

Кроме Восточного КИП, в состав наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения и измерений входят Западный КИП (г. Москва и Московская область), Центральный КИП (г. Железногорск Красноярского края) и Балтийский КИП (г. Калининград и Калининградская область), специализированные центры в РКС, ФГУП ЦНИИмаш, НПО им. Лавочкина, а также ряд специальных систем.