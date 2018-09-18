Резидент ОЭЗ «Дубна» готовится выйти на европейский рынок

Приборный завод «ТЕНЗОР» готовится к аудиту ядерной квалификации на соответствие требованиям венгерского законодательства в рамках перспективных поставок автоматизированных систем управления технологическими процессами для АЭС «Пакш-2» (Венгрия). Наличие сертификата откроет резиденту ОЭЗ «Дубна» дорогу на европейский рынок.

Резидентом особой экономической зоны «Дубна» приборный завод «ТЕНЗОР» стал в декабре прошлого года. Основные виды деятельности предприятия — разработка, проектирование, изготовление, монтаж, пуско-наладка и сдача «под ключ» заказчикам и надзорным органам комплексных систем безопасности по физической и противопожарной защите ответственных и режимных объектов, автоматизации технологических процессов опасных и жизненно важных производств. На территории ОЭЗ резидент планирует построить комплекс в 7 тыс. кв. метров и создать на этих площадях производство систем контроля и управления технологическими процессами и средствами защиты предприятия.

— Сегодня завод в Дубне является одним из основных производителей оборудования для атомной отрасли, — говорит заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. — Высококачественная продукция «ТЕНЗОРА» востребована не только отечественными, но и зарубежными заказчиками. Среди бизнес-партнеров резидента Тайваньская, Белорусская, Армянская АЭС и другие. Конечно, завод заинтересован в расширении рынка, в том числе, рассчитывает получить новые заказы для атомной электростанции «Пакш» в Венгрии.

Сейчас на единственной в этой стране АЭС, построенной еще в 1974-1987 годах с участием СССР, действуют четыре энергоблока. Они вырабатывают более 40% от общего количества электроэнергии, производимой на территории государства. В конце 2014 года Россия и Венгрия договорились о строительстве пятого и шестого блоков с реакторными установками, чтобы постепенно увеличить долю атомной генерации в венгерской энергосистеме до 70%. После одобрения Еврокомиссии в 2017 году стороны приступили к реализации проекта, а в 2018-м — непосредственно к строительству.

Сертификаты международного образца дают российским производителям автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) доступ к контрактам на сумму, превышающую 3 млрд евро. И сегодня приборный завод «ТЕНЗОР» готовится к аудиту ядерной квалификации на соответствие требованиям венгерского законодательства. В проверяющую организацию — АО «Русатом Автоматизированные системы управления» будут направлены документы для предварительной оценки, в том числе, подробное описание деятельности и перечень работ, выполняемых приборным заводом. В первых числах октября состоится визит представителей «РАСУ» на предприятие. Они проведут опрос специалистов АО «ТЕНЗОР» с заполнением опросного листа, составленного на основании Кодекса ядерной безопасности Венгрии.

— Наличие сертификатов соответствия международным стандартам является обязательным условием для участия в конкурсе на поставку продукции в страны Евросоюза, — рассказывает директор по качеству АО «ТЕНЗОР» Николай Дандыкин. - Успешное прохождение международной сертификации систем контроля и управления АСУ ТП открывает нашему предприятию дорогу на европейский рынок и, в частности, — для выполнения заказов в рамках российско-венгерского сотрудничества по сооружению новых энергоблоков атомной электростанции «Пакш-2».

Наличие необходимой производственной базы и ее перспективное расширение на территории ОЭЗ «Дубна», изначально высокие требования к собственным инновационным разработкам, качеству продукции, ее конкурентная цена дают коллективу надежду на положительное решение аудиторской проверки, получение соответствующего документа и укрепление позиций на европейском рынке.

На снимках:

1. Линия поверхностного монтажа радиоэлементов.

2. Участок регулировки.