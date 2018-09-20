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Дорожное строительство

Новый участок автодороги А-121 «Сортавала» в Карелии построили на год раньше срока

Готовность к вводу в эксплуатацию 20-километрового участка (с 424 по 445 км) автодороги А-121 «Сортавала» в Пряжинском районе республики составляет 98%. В середине октября подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола» запустит по нему движение в полном объеме.

  •  © rosavtodor.ru

К работам на объекте приступили в декабре 2016 года. Изначально планировалось построить дорогу в 2019 году, но хорошие темпы и грамотная организация работ позволили перенести срок сдачи объекта на осень 2018 года.

В настоящее время подрядчик завершает обустройство участка: дорожники наносят разметку, устанавливают пешеходное ограждение и дорожные знаки.

Новый участок автодороги А-121 «Сортавала» построен в соответствии с параметрами III технической категории с двумя полосами движения и полным комплексом современного обустройства. Отрезок трассы идет в обход населенных пунктов Крошнозеро, Щеккила и Кутчезеро, что сокращает путь на 3 км. Раннее существовавший участок относился к IV категории и имел крутые спуски, подъемы и резкие повороты, что делало его не достаточно безопасным, а также существенно ограничивало скорость движения.

Новый участок трассы проходит вдоль береговой линии нескольких озер и через реку Ламминоя. Для укрепления откосов дороги и соблюдения требований экологической безопасности дорожники смонтировали уникальные подпорные сооружения: стенки из коробчатых габионов, заполненных камнем, объемом почти 3 тыс. кубометров и высотой до 10 м. Через реку построен железобетонный мост протяженностью около 40 м и скотопрогон.

Строительство нового участка дороги не нарушило природный ландшафт Карелии, благодаря чему трасса А-121 «Сортавала» сохранила свой высокий статус одного из самых красивых туристических маршрутов России.

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трасса А-121 «Сортавала»
  • Евгений Коптев Евгений Коптев
    20.09.1808:52:06

    Двухпутка без разделительной полосы — вчерашний день, не говоря о том, что в лобовых столкновениях будут гибнуть люди.

    #1070802
    • Нет аватара Grave
      20.09.1809:32:32

      Не надо мерить все своими хотелками, и слабым представлением о дорожной отрасли в целом и о проектировании в частности. Категория дорог выбирается в соответствии с перспективной интенсивностью движения и технико-экономическим обоснованием. Вам дай волю вы внутри кварталов будете просить дорогу запроектированную по параметрам 1 категории.

      #1070816
    • Сера Бэб Сера Бэб
      20.09.1811:43:46

      Ага, это Вы шведам и финнам расскажите про двухпутки — они хорошо поржут))))

      Дорога — это не оборонительное фортификационное сооружение. Причиной большинства аварий является водитель (его действия). Нигде в Европе так ужасно, как у нас на постсоветском пространстве, никто не ездит.

      #1070859
    • Jonatan01 Jonatan01
      20.09.1813:35:54

      Двухпутка без разделительной полосы — сегодняшний день. И ещё долго такой будет.

      #1070896
  • Нет аватара Grave
    20.09.1809:40:00

    Про уникальность габионов посмеяться от души.)

    #1070818
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