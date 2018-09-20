Новый участок автодороги А-121 «Сортавала» в Карелии построили на год раньше срока

Готовность к вводу в эксплуатацию 20-километрового участка (с 424 по 445 км) автодороги А-121 «Сортавала» в Пряжинском районе республики составляет 98%. В середине октября подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола» запустит по нему движение в полном объеме.

К работам на объекте приступили в декабре 2016 года. Изначально планировалось построить дорогу в 2019 году, но хорошие темпы и грамотная организация работ позволили перенести срок сдачи объекта на осень 2018 года.

В настоящее время подрядчик завершает обустройство участка: дорожники наносят разметку, устанавливают пешеходное ограждение и дорожные знаки.

Новый участок автодороги А-121 «Сортавала» построен в соответствии с параметрами III технической категории с двумя полосами движения и полным комплексом современного обустройства. Отрезок трассы идет в обход населенных пунктов Крошнозеро, Щеккила и Кутчезеро, что сокращает путь на 3 км. Раннее существовавший участок относился к IV категории и имел крутые спуски, подъемы и резкие повороты, что делало его не достаточно безопасным, а также существенно ограничивало скорость движения.

Новый участок трассы проходит вдоль береговой линии нескольких озер и через реку Ламминоя. Для укрепления откосов дороги и соблюдения требований экологической безопасности дорожники смонтировали уникальные подпорные сооружения: стенки из коробчатых габионов, заполненных камнем, объемом почти 3 тыс. кубометров и высотой до 10 м. Через реку построен железобетонный мост протяженностью около 40 м и скотопрогон.

Строительство нового участка дороги не нарушило природный ландшафт Карелии, благодаря чему трасса А-121 «Сортавала» сохранила свой высокий статус одного из самых красивых туристических маршрутов России.