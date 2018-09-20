Центр Хруничева: завершена поставка в Москву блоков для сборки второй ракеты-носителя «АНГАРА-А5»

В сентябре 2018 года омский филиал Центра Хруничева — производственное объединение «Полет», на базе которого создается серийное производство ракет-носителей «Ангара» различной грузоподъемности, завершило изготовление и поставку в Москву комплектующих блоков для сборки второй ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5».

Ее окончательная сборка и испытания пройдут на ракетно-космическом заводе московской площадки Центра Хруничева. После завершения сборки и заводских испытаний «Ангара-А5» будет отправлена из Москвы на космодром Плесецк для подготовки к пуску, который должен состояться в 2019 году в рамках программы летных испытаний этого типа ракет-носителей.

Изготовленные в Омске комплектующие блоки представляют собой универсальные ракетные модули (УРМ), применяемые в составе первой и второй ступеней ракеты «Ангара-А5».

Перед отгрузкой каждый модуль прошел полный цикл запланированных проверок и испытаний на омской площадке. Стендовый образец (ПВ) осенью 2017 года был доставлен в ЦНИИМаш (головной институт ГК «Роскосмос») для вибрационных и прочностных испытаний, которые прошли успешно.

Весь комплекс испытаний, проведенных в ПО «Полет» и в ЦНИИМаш был направлен на защиту заводских технологий, отработку оборудования, инструментов, корректировку конструкторской документации. Положительные результаты испытаний подтвердили технологическую готовность ПО «Полет» к серийному изготовлению УРМов.

Поставка в Москву этих универсальных ракетных модулей (УРМ), а также стендового образца одного из модулей первой ступени («изделие ПВ»), осуществлялась железнодорожным транспортом, в несколько этапов. Эшелон с последним из четырех универсальный модулей первой ступени был отправлен из Омска 18 сентября 2018 года.

АО «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева» («Центр Хруничева») входит в Госкорпорацию «Роскосмос», является разработчиком и серийным изготовителем РН «Протон», РБ серии «Бриз» и семейства РН «Ангара». В состав Центра Хруничева входит ряд ключевых производителей компонентов и комплектующих РН «Протон», расположенных в Москве и других городах России. Центр Хруничева является владельцем контрольного пакета акций компании International Launch Services (ILS), которой принадлежит эксклюзивное право на маркетинг и коммерческую эксплуатацию ракеты-носителя «Протон». Подробнее о компании: www.khrunichev.ru/ .

Роскосмос — государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Госкорпорация «РОСКОСМОС» обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В функции государственной корпорации также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере и создание условий для использования результатов космической деятельности в социально-экономическом развитии России. Подробнее о компании: www.roscosmos.ru/ .