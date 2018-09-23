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Армия и Флот

На форуме «Армия» показали управляемую БПЛА сухопутную роботизированную платформу

  •  © Фото из открытых источников

На форуме «Армия-2018» представили работающую в связке с БПЛА сухопутную роботизированную платформу, которая имеет запас хода в 100 км. По словам создателей комплекса из компании Zala Aero, изделие пока не имеет официального названия.

Каналом коммуникации между сухопутным роботом и станцией управления выступает БПЛА. На такую «телегу» можно погрузить до 150 кг груза.

Приемо-передающую аппаратуру разработали специалисты Zala Aero. «У подобных роботов обычно сильно ограничена дальность действия. Благодаря связке с БПЛА мы смогли серьезно ее увеличить — до 60 километров.», — рассказал Mil.Press Военное генеральный директор Zala Aero Константин Абашкин.

Платформа оборудована двумя парковочными датчиками, а также дополнительным пультом управления. «Эта опция может понадобиться для доставки раненых в пункт назначения. Помимо существующей версии, планируем создать платформу на гусеничном ходу, а в случае интереса военных — оснастить тепловизором, необходимыми датчиками и легким вооружением», — уточнил Абашкин.

 https://xn--b1aga5aadd.xn...1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F86/ 

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Zala Aero
  • Нет аватара Zor
    23.09.1803:37:04

    А вот и реакция на сирийский опыт.

    #1071534
    • girlek girlek
      23.09.1810:59:04

      Что-то грузоподъемность маловата, 150 кг это полтора человека

      #1071569
      • pticekrolik pticekrolik
        23.09.1816:20:36

        Или пулемет и очень дофига патронов

        #1071652
      • Нет аватара AlexCrazy
        23.09.1817:22:09

        это не для человеков, человеки пешком будут идти. Это роботизированный мул — считай сможет разгрузить 3-4х воинов. А вообще судя по геометрической ровности форм — то будет этот мул возить ящики с БК.

        #1071662
  • Нет аватара Zor
    23.09.1811:06:09

    Это один человек с оружием снаряжением и боеприпасами.

    #1071571
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