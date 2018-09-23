На форуме «Армия» показали управляемую БПЛА сухопутную роботизированную платформу





© Фото из открытых источников

На форуме «Армия-2018» представили работающую в связке с БПЛА сухопутную роботизированную платформу, которая имеет запас хода в 100 км. По словам создателей комплекса из компании Zala Aero, изделие пока не имеет официального названия.

Каналом коммуникации между сухопутным роботом и станцией управления выступает БПЛА. На такую «телегу» можно погрузить до 150 кг груза.

Приемо-передающую аппаратуру разработали специалисты Zala Aero. «У подобных роботов обычно сильно ограничена дальность действия. Благодаря связке с БПЛА мы смогли серьезно ее увеличить — до 60 километров.», — рассказал Mil.Press Военное генеральный директор Zala Aero Константин Абашкин.

Платформа оборудована двумя парковочными датчиками, а также дополнительным пультом управления. «Эта опция может понадобиться для доставки раненых в пункт назначения. Помимо существующей версии, планируем создать платформу на гусеничном ходу, а в случае интереса военных — оснастить тепловизором, необходимыми датчиками и легким вооружением», — уточнил Абашкин.

https://xn--b1aga5aadd.xn...1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F86/