На форуме «Армия» показали управляемую БПЛА сухопутную роботизированную платформу
На форуме «Армия-2018» представили работающую в связке с БПЛА сухопутную роботизированную платформу, которая имеет запас хода в 100 км. По словам создателей комплекса из компании Zala Aero, изделие пока не имеет официального названия.
Каналом коммуникации между сухопутным роботом и станцией управления выступает БПЛА. На такую «телегу» можно погрузить до 150 кг груза.
Приемо-передающую аппаратуру разработали специалисты Zala Aero. «У подобных роботов обычно сильно ограничена дальность действия. Благодаря связке с БПЛА мы смогли серьезно ее увеличить — до 60 километров.», — рассказал Mil.Press Военное генеральный директор Zala Aero Константин Абашкин.
Платформа оборудована двумя парковочными датчиками, а также дополнительным пультом управления. «Эта опция может понадобиться для доставки раненых в пункт назначения. Помимо существующей версии, планируем создать платформу на гусеничном ходу, а в случае интереса военных — оснастить тепловизором, необходимыми датчиками и легким вооружением», — уточнил Абашкин.
https://xn--b1aga5aadd.xn...1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F86/
- Великоросс
- 23.09.201800:15
- 5
23.09.1803:37:04
23.09.1810:59:04
23.09.1816:20:36
23.09.1817:22:09
23.09.1811:06:09