Новые оптические кроссы для эффективной передачи данных по оптоволоконным кабелям

Компания Phoenix Contact представляет новые 19-дюймовые распределительные панели, которые упрощают разводку оптоволоконных линий и подходят для передачи данных в реальном времени.

Модульная конструкция допускает разнообразные варианты применения, например, в энергетике для передачи данных на распределенных объектах, а также в случае, если требуется быстрая и надежная прокладка линий передачи данных между различным оборудованием.

Модульные распределительные панели 19″ (размер блока 3U) предлагают на трех ярусах место для подготовленных модульных вставок с 6 x LC-Duplex на 1 x Q-ODC-12. Так можно реализовывать гибкие решения с количеством разъемов LC-Duplex до 72 или расширять их позднее. Для приложений, требующих меньшего количества разъемов, в наличии в качестве альтернативы подготовленные коммутационные панели 19″ с 12 x LC-Duplex и 2 x Q-ODC-12 в кроссе 19'' размера 1U.

Все разъемы (категория волокна OM1) быстро и надежно доступны через переднюю панель устройства.