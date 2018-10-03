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Электроника и электротехника

Новые оптические кроссы для эффективной передачи данных по оптоволоконным кабелям

Компания Phoenix Contact представляет новые 19-дюймовые распределительные панели, которые упрощают разводку оптоволоконных линий и подходят для передачи данных в реальном времени.

Модульная конструкция допускает разнообразные варианты применения, например, в энергетике для передачи данных на распределенных объектах, а также в случае, если требуется быстрая и надежная прокладка линий передачи данных между различным оборудованием.

Модульные распределительные панели 19″ (размер блока 3U) предлагают на трех ярусах место для подготовленных модульных вставок с 6 x LC-Duplex на 1 x Q-ODC-12. Так можно реализовывать гибкие решения с количеством разъемов LC-Duplex до 72 или расширять их позднее. Для приложений, требующих меньшего количества разъемов, в наличии в качестве альтернативы подготовленные коммутационные панели 19″ с 12 x LC-Duplex и 2 x Q-ODC-12 в кроссе 19'' размера 1U.

Все разъемы (категория волокна OM1) быстро и надежно доступны через переднюю панель устройства.

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https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/corporate/press/press_information/9e2bdb99-735a-43bd-a3e3-be7d9e0ae64b

Феникс Контакт, Распределительные панели, Передача данных, Phoenix Contact
  • shigorin shigorin
    03.10.1818:48:15

    Молодцы!

    #1073779
  • Нет аватара crazykot
    04.10.1802:23:36

    Компания немецкая как я понимаю. А что тут сделано у нас?

    #1073880
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