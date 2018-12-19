До 25% можно увеличить стойкость металлорежущего инструмента по технологии резидента ОЭЗ «Дубна»

Новейшая технологии компании «НПФ Промрессурс» по обработке металлорежущего инструмента позволяет повысить его износостойкость до 25%. Это продемонстрировали тесты, проведенные на первых изделиях, полировку которых резидент ОЭЗ «Дубна» ведет с ноября 2018 года.

Для работы с металлом необходим специальный металлорежущий инструмент, начиная от сверла и заканчивая станком. В таком инструменте, в первую очередь, заинтересованы промышленные предприятия, причем, потребность эта постоянно растет. Требования к металлорежущему оборудованию высокие, и заказчики тщательно следят не только за выпуском его новых модификаций, но и инновационными технологиями, благодаря которым предприятие сможет добиться еще лучших результатов в своей деятельности. Таким требованиям отвечает металлорежущий инструмент после его обработки по новой технологии резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Научно-производственная фирма Промрессурс».

— Качественный металлорежущий инструмент является ключевым фактором успешности самых различных производств, и сегодня в нем нуждаются предприятия как Подмосковья, так и других регионов страны, — отметил министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов. — Безусловно, активное внедрение в нашу промышленность современных технологий резидента ОЭЗ «Дубна» позволит сделать производство более экономичным, вывести предприятия на новый уровень продуктивности и развития. Общий объем инвестиций в проект составит 432,5 млн рублей. Заказчики резидента — компании, занимающиеся внедрением инструментов на отечественные машиностроительные заводы. Сегодня уже порядка 15-20 таких заводов успешно используют данную продукцию.

Специалистам компании «ПРОМРЕССУРС» удалось провести операции абразивной обработки (полировки) уже более чем на 30 тысячах металлорежущих инструментах. В результате применения новой технологии характеристики металлорежущего инструмента значительно улучшились — теперь они отличаются стабильностью и менее подвержены износу.

— Данная операция разработана в рамках НИР, проведенной нами совместно со специалистами московского Научно-исследовательского института твердых сплавов, — рассказывает технический директор ООО «НПФ Промрессурс» Александр Виноградов. — На настоящий момент, до окончания строительства собственного предприятия, полировка производится на специальном ручном оборудовании, установленном в арендованных помещениях ОЭЗ «Дубна». Выгода от применения полированного инструмента нами оценивается в росте его стойкости до 10-25%. Поверхность обработанных инструментов, например, фрезы, имеет меньшую шероховатость, следовательно, удаляемый металл, благодаря уменьшению силы трения, лучше «скользит» по поверхности инструмента, снижаются температура в зоне резания и сила, которая воздействует на режущую кромку.

В ближайшее время в «НПФ Промрессурс» намерены запустить основную услугу — рентген-термостабилизацию, провести ряд работ по исследованию различных режимов и выбрать оптимальные. А наиболее существенный скачок в реализации проекта резидента и самой компании произойдет после переезда имеющихся мощностей из арендуемых в Конгресс-центре ОЭЗ помещений в готовящийся к запуску производственный центр.

Напомним, что общая площадь строящегося на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» комплекса составит 4 000 кв. метров. Первую очередь строительства — 1500 кв. метров резидент намерен сдать уже в наступающем году. В новом производственном центре будет налажен выпуск осевого твердосплавного инструмента и корпусных фрез с улучшенными эксплуатационными характеристиками, будут оказываться услуги по нанесению износостойких покрытий, а также рентген-термостабилизации на готовые изделия. Инвестировать средства планируется в измерительное и основное оборудование, поднимающее полировку и пост-обработку металлорежущего инструмента на качественно новый уровень.

На снимках:

1. Входной контроль поступившего на обработку инструмента.

2. Процесс полировки.

3. Визуальный контроль после обработки инструмента.