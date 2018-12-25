ВКС России поставлен последний истребитель Су-30СМ по гособоронзаказу 2018 года

Как сообщают споттеры, 20-22 декабря 2018 года из Иркутска к месту базирования на аэродром Халино (Курск) совершил перелет переданный ВКС России истребитель Су-30СМ с бортовым номером «62 красный» (регистрационный номер RF-61773, серийный номер 10МК5 1602) — последний истребитель данного типа, построенный на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в состав АО «Объединенная авиастроительная корпорация») по гособоронзаказу 2018 года. Всего предприятие сдало таким образом в 2018 году Министерству обороны России 14 самолетов Су-30СМ, в том числе 12 для ВКС России и два — для Морской авиации ВМФ России.





© ic.pics.livejournal.com Новый истребитель Су-30СМ (бортовой номер «62 красный», регистрационный номер RF-61773, серийный номер 10МК5 1602) ВКС России постройки Иркутского авиационного завода (ИАЗ) ПАО «Корпорация «Иркут» во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), 20.12.2018

Данный истребитель с бортовым номером «62 красный» вошел в состав 14-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа на аэродроме Халино (Курск) в рамках перевооружения полка с бывших «алжирских» истребителей МиГ-29СМТ.

Ранее в течении 2018 года в состав 14-го гвардейского истребительного авиационного полка в Курске прибыли 11 новых истребителей Су-30СМ, построенных для ВКС России на ИАЗ по гособоронзаказу 2018 года — 27 апреля прибыли четыре истребителя с красными бортовыми номерами с «51» по «54» (серийные номера с 10МК5 1509 по 10МК5 1512), 3 июля прибыли еще два самолета с красными бортовыми номерами «55» и «56» (предположительные серийные номера 10МК5 1515 и 10МК5 1516), 8 сентября прибыли четыре истребителя с красными бортовыми номерами «57», «58», «59» и «60» (регистрационные номера RF-81768, RF-81769, RF-81770 и RF-81771 соответственно, предположительные серийные номера с 10МК5 1517 по 10МК5 1520), и 30 ноября поступил истребитель с бортовым номером «61 красный» (серийный номер 10МК5 1601). До того в 2017 году 14-й гвардейский истребительный авиационный полк получил 12 истребителей Су-30СМ постройки ИАЗ (красные бортовые номера с «71» по «82»), что позволило перевооружить с истребителей МиГ-29СМТ одну эскадрилью полка. Теперь общее количество Су-30СМ в полку достигло 24 и укомплектование полка двухэскадрильного состава завершено.

Напомним, что суммарно с 2012 года для Министерства обороны России было законтрактовано 116 самолетов Су-30СМ, из которых ВКС России в рамках подписанных контрактов получили таким образом к настоящему времени суммарно уже 92 истребителя Су-30СМ, а Морская авиация — 22.

Всего по программе 2018 года ИАЗ поставил ВКС 12 самолетов Су-30СМ, и два самолета — Морской авиации ВМФ России (два последних с синими бортовыми номерами «76» и «77» прибыли 1 июля в состав 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота на аэродром Черняховск в Калининградской области).