Разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс» прибыл в Севастополь

Разведывательный корабль «Иван Хурс» впервые прибыл в Севастополь! Он зашёл в Севастопольскую бухту после захода солнца и поприветствовал город-герой длинными гудками. На причале его встречал оркестр.





© Фото из открытых источников

«Иван Хурс» — второй средний разведывательный корабль проекта 18280. Головной СРЗК носит название «Юрий Иванов». Закладка второго корабля, названного в честь Начальника Разведывательного Управления Главного штаба ВМФ СССР вице-адмирала Хурса Ивана Кузьмича, прошла 15 ноября 2013 года. Спуск на воду состоялся 16 мая 2017 года. 25 июня 2018 года состоялась церемония подъёма Военно-Морского флага и «Иван Хурс» официально вошёл в состав ВМФ.

В его задачи входит обеспечение связи и управления флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежение за компонентами американской системы ПРО и ЗРК.

ГЭУ корабля разработана на Коломенском заводе (входит в состав «Трансмашхолдинга»). Включает в себя два новых дизель-редукторных агрегата 5ДРА на базе восьмицилиндрового дизеля 11Д42 30/38 мощностью 1850 кВт (2516 л.с.). Применение современной электронной цифровой системы управления и винтов регулируемого шага обеспечивает плавный набор мощностей от частичных до номинальных режимов.

Ниже представлены фотографии захода корабля в бухту и процесс его швартовки.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Всего планируется построить, как минимум, 4 таких корабля, вслед за Северным и Черноморский флотом их получат Тихоокеанский и Балтийский флоты России.

Фото из архива В.Никифорова