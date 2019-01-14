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Модернизация прибора для проверки и испытания устройств защиты от перенапряжений ISKRA

  •  © www.commeng.ru

Прибор Commeng ISKRA предназначен для измерения статического напряжения пробоя газонаполненных разрядников и классификационного напряжения полупроводниковых элементов (варисторов, защитных диодов и тиристоров и т. п.) в пределах до 800 Вольт.

Эти параметры являются одними из основных у элементов защиты, их выход за пределы определенных значений в ту или иную сторону позволяет сделать вывод о непригодности элемента к использованию.

Прибор ISKRA может использоваться так же для проверки устройств защиты от импульсных помех (УЗИП), используемых в слаботочных системах и низковольтных электроустановках, как в процессе производства (входной контроль элементов и контроль качества готовых изделий), так и в процессе эксплуатации технических систем.

ISKRA является исключительно надежным, простым и удобным в использовании прибором. Несмотря на то, что со времени разработки прошло более 10 лет, он полностью соответствует требованиям для проведения неавтоматизированного контроля элементов и устройств защиты на производстве и при эксплуатации смонтированного оборудования.

Прибор выпускался практически без изменений, начиная с 2006 года (до 2011 года под названием ИСКРА), в конце 2018 года была произведена его модернизация, которая не затронула основных узлов, но повысила потребительские свойства, а именно:

— технология производства и комплектующие теперь полностью соответствуют требованиям об ограничении содержания вредных веществ в изделиях электротехники и электроники директивы 2011/65/EU (RoHS 2) и технического регламента ТР ЕАЭС 037/2016;

— заменен высоковольтный трансформатор, что позволит увеличить максимальное испытательное напряжение до 999 Вольт путем коррекции программного обеспечения;

— на входе питания установлен диодный мост, что позволит использовать сетевые блоки питания с любым подключением полярности;

— используется новая пленочная лицевая панель, применяемые в которой цвета и логотип соответствуют обновленному фирменному дизайну.

Commeng ISKRA является испытательным оборудованием и в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97 должно проходить аттестацию. Периодичность аттестации — 1 год.

Поставка может осуществляться с первичной аттестацией или без неё.

Прибор поставляется в комплекте с сумкой, блоком питания, измерительными шнурами. Встроенный аккумулятор при полном заряде позволяет сделать до 100 измерений. Выпускается так же приставка AVS-800 (источник добавочного напряжения), которая при подключении к Commeng ISKRA позволяет увеличить испытательное напряжение на 800 Вольт.

  •  © www.commeng.ru

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измерительные приборы, проверка УЗИП, проверка разрядников, испытатель разрядников, измеритель параметров разрядников, измеритель параметров варисторов
  • Zveruga Zveruga
    14.01.1911:17:49

    А есть отечественные устройства защиты от перенапряжений? Такие, чтобы в квартирный щиток поставить?

    #1099587
    • Нет аватара DTerentev
      14.01.1913:12:44

      Как минимум, знаю трех-четырех достойных производителей в России, которые сами делают устройства защиты от перенапряжений (а не заказывают в Китае или центральной Европе под своей маркой).

      В щиток рекомендую установить устройство класса II+III, на максимальный разрядный ток 15 кА. Лучше взять двухполюсное устройство с подключением фазы и нейтрали.

      Порекомендую УЗИП нашего производства — Commeng OVP 2LN AC 280/15v

      Ссылку и цены давать нельзя — описание найдете сами на сайте, цены можно запросить

      #1099606
  • Нет аватара DTerentev
    14.01.1912:07:33

    Особенность устройств защиты от помех — можно установить неработающее устройство и, если оно не влияет на работу системы, забыть об этом до тех пор, пока не произойдет повреждение оборудования. А так как возникновение помех, а так же их параметры подчиняются случайным законам, то этого может не произойти …

    Поэтому на рынке присутствуют плохо работающие или не работающие в принципе устройства и элементы защиты(сейчас в значительно меньшей степени чем 10-20 лет назад). Конечно, нормальные производители обеспечивают контроль качества. У нас, например, на вех этапах контроля — от входного до ОТК обнаруживается непригодность к использованию обычно 2-3 разрядников на 1000, хотя мы долго выбирали производителей и работаем с ними много лет. Встречали и такую комплектацию, которую можно сразу выбрасывать или возвращать поставщику (если удастся, конечно). При крупносерийном производстве устройств защиты применяется обычно автоматизированный контроль, но пара «Искр» на любом производстве, где используются элементы и устройства защиты не помешают.

    Но все-таки «ISKRA» в большей степени прибор для тех, кто УЗИП использует в своей работе. Даже качественное УЗИП рано или поздно изменит свои параметры или выйдет из строя, после чего защищаемая цепь окажется без защиты. А варистор например, под воздействием помех может постепенно деградировать — пробьется один p-n переход, другой … В итоге напряжение, при котором варистор начинает пропускать ток приближается к рабочему — а как только достигнет его, варистор греется как печка. У современных УЗИП есть система контроля и отключения при нагреве, но она может и не сработать … А дольше — короткое замыкание, возгорание. Приходилось мне видеть и выгоревшие до углей УЗИП и электрошкафы после пожара.

    Так что если в низковольтной электроустановке есть УЗИП, то в техрегламент ее обслуживания должна быть включена проверка УЗИП. Большинство производителей этого требуют, соответствующий документ IEC тоже имеется

    #1099599
  • Е.Юрий Е.Юрий
    14.01.1916:15:54

    Ребят, дачи вам и новых разработок! От души хочется посоветовать уделить внимание внешнему виду и эргономики любых ваших устройств так как внешний вид, удобство и новые материалы (силикон допустим) серьезно поднимут привлекательность продукции.

    Вот пример как можно банальную «коробочку» сделать более красивой

    •  © hakel.ru

    Отредактировано: Е.Юрий~16:27 14.01.19
    #1099647
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