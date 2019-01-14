Модернизация прибора для проверки и испытания устройств защиты от перенапряжений ISKRA

Прибор Commeng ISKRA предназначен для измерения статического напряжения пробоя газонаполненных разрядников и классификационного напряжения полупроводниковых элементов (варисторов, защитных диодов и тиристоров и т. п. ) в пределах до 800 Вольт.

Эти параметры являются одними из основных у элементов защиты, их выход за пределы определенных значений в ту или иную сторону позволяет сделать вывод о непригодности элемента к использованию.

Прибор ISKRA может использоваться так же для проверки устройств защиты от импульсных помех (УЗИП), используемых в слаботочных системах и низковольтных электроустановках, как в процессе производства (входной контроль элементов и контроль качества готовых изделий), так и в процессе эксплуатации технических систем.

ISKRA является исключительно надежным, простым и удобным в использовании прибором. Несмотря на то, что со времени разработки прошло более 10 лет, он полностью соответствует требованиям для проведения неавтоматизированного контроля элементов и устройств защиты на производстве и при эксплуатации смонтированного оборудования.

Прибор выпускался практически без изменений, начиная с 2006 года (до 2011 года под названием ИСКРА), в конце 2018 года была произведена его модернизация, которая не затронула основных узлов, но повысила потребительские свойства, а именно:

— технология производства и комплектующие теперь полностью соответствуют требованиям об ограничении содержания вредных веществ в изделиях электротехники и электроники директивы 2011/65/EU (RoHS 2) и технического регламента ТР ЕАЭС 037/2016;

— заменен высоковольтный трансформатор, что позволит увеличить максимальное испытательное напряжение до 999 Вольт путем коррекции программного обеспечения;

— на входе питания установлен диодный мост, что позволит использовать сетевые блоки питания с любым подключением полярности;

— используется новая пленочная лицевая панель, применяемые в которой цвета и логотип соответствуют обновленному фирменному дизайну.

Commeng ISKRA является испытательным оборудованием и в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97 должно проходить аттестацию. Периодичность аттестации — 1 год.

Поставка может осуществляться с первичной аттестацией или без неё.

Прибор поставляется в комплекте с сумкой, блоком питания, измерительными шнурами. Встроенный аккумулятор при полном заряде позволяет сделать до 100 измерений. Выпускается так же приставка AVS-800 (источник добавочного напряжения), которая при подключении к Commeng ISKRA позволяет увеличить испытательное напряжение на 800 Вольт.