«Дубна-Биофарм»: в новый год с новым партнером

Компания «Дубна-Биофарм» расширяет географию поставок офтальмологической продукции собственной разработки. Только за два последних месяца с территории ОЭЗ «Дубна» резидент отправил на отечественный фармацевтический рынок более 5 тысяч флаконов глазных капель «Оквис», пользующихся большим спросом у пациентов с проблемами по зрению.

Этот медицинский препарат ни в чем не уступает зарубежным аналогам, а его уникальные свойства используются для снятия отеков и воспалений глаз, быстрого заживления после хирургических вмешательств, при синдроме «сухого глаза», зрительном переутомлении и во многих других случаях.

Первая партия отечественного протектора тканей глаза «Оквис», выпущенного на предприятии резидента особой экономической зоны «Дубна» компании «Дубна-Биофарм», поступила в подмосковные аптеки год назад. С этого времени инновационный медицинский препарат производства дубненского инвестора активно завоевывает рынок, и сегодня поступает в аптечные сети и медицинские учреждения других регионов страны, а также в страны СНГ. Только за два последних месяца с территории ОЭЗ «Дубна» резидент отправил на рынок более 5 тысяч флаконов глазных капель.

— Спрос на нашу продукцию постоянно растет, и мы готовы увеличивать объем выпускаемого нами протектора тканей глаза «Оквис», что позволяют мощности современной автоматизированной линии опытного производства, — рассказывает заместитель генерального директора ООО «Дубна-Биофарм» Николай Белоусов. — Радует, что сегодня к нашим партнерам добавился один из крупнейших поставщиков медикаментов в России — официальный дистрибьютор отечественных и зарубежных производителей лекарственных средств компания «Катрен», у которой более 50 тысяч точек доставки по всей стране — от Якутии до наших западных границ. Мы не сомневаемся, что такое сотрудничество будет эффективным, долгим и поможет еще более оперативному распространению нашей продукции, которая не ограничивается только глазными каплями.

Напомним, что проект компании «Дубна-Биофарм» объединяет ведущих отечественных разработчиков в сфере офтальмологии — группу компаний «КСЕНТЕК» и широко известный в России и за рубежом Глазной центр «Восток-Прозрение». В настоящее время специалисты этих организаций продолжают вести совместные инновационные разработки и опытное производство новых материалов в офтальмологии, которые будут соответствовать мировым стандартам GMP, позволят добиться высокого уровня качества продукции.

Кроме «Оквис» на базе опытного производства в ОЭЗ «Дубна» резидент выпускает также линию материалов на основе костного коллагена нового поколения «Ксенопласт». Он изготавливается из биоматериалов по специальной технологии «КСЕНТЕК» и предназначен для использования в условиях стационаров и специализированных центров при проведении склеропластики, хирургическом лечении глаукомы и отслойки сетчатки глаза, других хирургических вмешательствах. Всего за минувший год на предприятии «Дубна-Биофарм» было выпущено более 48 тысяч изделий для применения в офтальмологии. В 2019 году резидент намерен увеличить объем выпускаемой продукции, и договоренности с таким известным поставщиком медикаментов, как «Катрен», будут способствовать ее успешной реализации.

На снимке: автоматизированная линия розлива глазных капель «Оквис».