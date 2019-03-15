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Армия и Флот

Новый полк С-400 заступил на боевое дежурство в Калининградской области

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В Калининградской области в пятницу на боевое дежурство по охране воздушного пространства России заступил новый полк ЗРС С-400 «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Как сообщается в распространенном пресс-релизе, в преддверии заступления расчетов на боевое дежурство, на территории зенитно-ракетного полка соединения ПВО БФ была проведена торжественная церемония. Полковой комплект ЗРС С-400 поступил в самый западный регион России в начале марта прямо с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области после проведенных приемо-сдаточных испытаний. После прибытия в пункт дислокации была проведена работа по развертыванию комплексов и подготовке их к боевому дежурству.

Как пишет блог bmpd, заступивший на боевое дежурство полк ЗРС С-400 (предположительно — двухдивизионного состава) является входящим в состав 44-й дивизии ПВО БФ 1545-ым зенитно ракетным полком, ранее имевшим на вооружении два дивизиона ЗРС С-300 В. На данный момент, по сведениям из открытых источников, зенитно-ракетная группировка 44-й дивизии ПВО БФ, прикрывающая Калининградскую область, имеет на вооружении шесть дивизионов ЗРС С-400 и два дивизиона ЗРС С-300ПС. Возможно, что также имеются резервные неразвернутые дивизионы ЗРС С-300ПС.

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https://topwar.ru/155499-novyj-polk-s-400-zastupil-na-boevoe-dezhurstvo-v-kaliningradskoj-oblasti.html

Армия и флот
  • Нет аватара zlaya.matreshka
    15.03.1917:46:05

    Привет нашим заклятым «партнерам» — наша вам, с кисточкой!    

    #1115251
  • Нет аватара Захарка
    15.03.1917:56:05

    Калининград после всего этого должен напоминать ощетинившегося ежика    

    #1115257
    • Нет аватара Veteran
      15.03.1923:19:13

      Еще в каждый полк получат по дивизиону С-500 к 2020 году и будет уже не ощетинивший ежик, а целый дикообраз!   

      #1115338
  • Нет аватара vlasar
    15.03.1918:21:59

    Почему на МЗКТ,а не на базе БАЗ

    #1115276
    • БАМБАрбия БАМБАрбия
      15.03.1919:29:43

      я думаю, это фото С-300!

      #1115289
      • Human RS Human RS
        15.03.1922:42:23

        Верно. Вот свежее видео по теме:

        ©Видео с youtube.com

        #1115331
        • Нет аватара Захарка
          16.03.1908:16:50

          Интересно, а зачем они на задние колеса эти странные красные колпаки надевают?

          #1115376
        • Нет аватара vlad_i_slav
          17.03.1909:59:51

          Это же — Армия!

          Российская! Здесь логика не всегда имеет значение. Приказано красные колпаки надевать на задние оси- одевают. Шутка, конечно. Смысл есть, но я тоже пока не понял) Ну, наверное смысл есть)))

          #1115501
  • Юрий Липатов
    15.03.1920:32:45

    Запад только сейчас заговорил о своем военном превосходстве. Проснулись наконец!

    #1115300
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