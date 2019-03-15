Новый полк С-400 заступил на боевое дежурство в Калининградской области
В Калининградской области в пятницу на боевое дежурство по охране воздушного пространства России заступил новый полк ЗРС С-400 «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.
Как сообщается в распространенном пресс-релизе, в преддверии заступления расчетов на боевое дежурство, на территории зенитно-ракетного полка соединения ПВО БФ была проведена торжественная церемония. Полковой комплект ЗРС С-400 поступил в самый западный регион России в начале марта прямо с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области после проведенных приемо-сдаточных испытаний. После прибытия в пункт дислокации была проведена работа по развертыванию комплексов и подготовке их к боевому дежурству.
Как пишет блог bmpd, заступивший на боевое дежурство полк ЗРС С-400 (предположительно — двухдивизионного состава) является входящим в состав 44-й дивизии ПВО БФ 1545-ым зенитно ракетным полком, ранее имевшим на вооружении два дивизиона ЗРС С-300 В. На данный момент, по сведениям из открытых источников, зенитно-ракетная группировка 44-й дивизии ПВО БФ, прикрывающая Калининградскую область, имеет на вооружении шесть дивизионов ЗРС С-400 и два дивизиона ЗРС С-300ПС. Возможно, что также имеются резервные неразвернутые дивизионы ЗРС С-300ПС.
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