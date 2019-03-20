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Блог компании commeng™ ⇒ Производство

Выключатель для управления освещением в «чистых помещениях»

Без чистых помещений и чистых зон невозможно производство и разработки в таких отраслях, как микроэлектроника, фармацевтика, точная механика и оптика, где поддерживается и контролируется минимальный уровень микро- и биозагрязнений.

Обязательным условием для создания чистых помещений является применение специального оборудования.

Компания COMMENG (ООО «Комменж», Санкт-Петербург) закончила разработку и подготовку к серийному производству выключателя Commeng CR CS-1901, предназначенного для установки в чистых помещениях.

  •  © commeng.ru

Выключатель предназначен для установки в стандартные монтажные коробки для скрытой или наружной проводки, может устанавливаться в стены, стеновые панели, а так же в различное оборудование.

С контролируемой средой контактирует только защитная пленка, выполненная из химически инертного и прочного материала, позволяющего обработку всеми видами моющих и дезинфицирующих средств, применяемых в чистых помещениях.

Максимальный коммутируемый ток равен 10 А, что достаточно для включения 20-30 светодиодных светильников средней мощности.

При восстановлении электроснабжения после пропадания сети выключатель сохраняет свое состояние (т.е. работает не как пускатель, а как обычный выключатель).

Изделие соответствует требованиям индустриального исполнения, в частности:

— соответствует требованиям к интерфейсу человек-машина: цвет и расположение кнопок, индикация состояния (при поданном напряжении), необходимость нажатия с небольшим, но фиксированным усилием в конкретную зону (кнопки OFF/ON выделены не только цветом, но и выпуклостью) минимизируют вероятность ошибочного или случайного включения/выключения;

— схемотехника, конструкция и применяемая элементная база обеспечивают высокую надежность

COMMENG является единственным производителем подобных устройств в России. В настоящее время производственная линейка для чистых помещений включает в себя:

— выключатели нагрузки постоянного и переменного тока;

— панель управления с возможностью подключения к контроллеру или промежуточному реле;

— инфракрасный датчик для управления дверьми шлюзов;

— панель заземления для защиты от электростатики.

Планируется разработка громкоговорителей, устройств громкоговорящей связи, светосигнальных устройств, телефонов со стандартным интерфейсом.

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http://commeng.ru/

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  • Нет аватара DTerentev
    20.03.1910:32:13

    Хочу ответить на возможный вопрос — а чем этот выключатель отличается от аналогичного Commeng CR CS-1701 (см. запись в нашем блоге от 11.09.2017) ?

    1. Назначением и алгоритмом работы — после пропадания и последующего восстановления сети он остается включенным — это хорошо для освещения, но недопустимо для управления техпроцессом.

    2. Ценой. Мы ориентируемся на цену производителей ЕС, предполагая, что 70-80% розничной цены от цены продукции аналогичного назначения и качества это нормальный уровень (да, честно говоря дешевле никак не получается — большинство комплектации и материалов импортные, другой вопрос, что скидки на объем поставки мы можем больше давать). Но для освещения цена выключателя показалась нашим покупателям слишком высокой — поэтому срочно пришлось делать такой вариант.

    Пытались сделать с максимально возможным использованием российских комплектующих, но наши подходящие промежуточные реле (ПР21, выпускаются еще по советским ТУ) оказались слишком большими. Так что из отечественной комплектации только пластик, печатные платы, частично крепеж и светодиоды.

    #1116267
  • Нет аватара yu.f.pan
    20.03.1912:56:01

    Сообщается: «Компания COMMENG (ООО „Комменж“, Санкт-Петербург)»; «…COMMENG является единственным производителем подобных устройств в России."

    Поэтому вопрос: компания ООО «Комменж», Санкт-Петербург, иностранная или российская? Если копания российская, то почему всё на английском?

    Наиболее правильный ответ кроется в том, что либеральчики насаждают гнусный, оккупационный, трендно-брендный язык в угоду своим американским хозяевам.

    #1116304
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