Выключатель для управления освещением в «чистых помещениях»

Без чистых помещений и чистых зон невозможно производство и разработки в таких отраслях, как микроэлектроника, фармацевтика, точная механика и оптика, где поддерживается и контролируется минимальный уровень микро- и биозагрязнений.

Обязательным условием для создания чистых помещений является применение специального оборудования.

Компания COMMENG (ООО «Комменж», Санкт-Петербург) закончила разработку и подготовку к серийному производству выключателя Commeng CR CS-1901, предназначенного для установки в чистых помещениях.

Выключатель предназначен для установки в стандартные монтажные коробки для скрытой или наружной проводки, может устанавливаться в стены, стеновые панели, а так же в различное оборудование.

С контролируемой средой контактирует только защитная пленка, выполненная из химически инертного и прочного материала, позволяющего обработку всеми видами моющих и дезинфицирующих средств, применяемых в чистых помещениях.

Максимальный коммутируемый ток равен 10 А, что достаточно для включения 20-30 светодиодных светильников средней мощности.

При восстановлении электроснабжения после пропадания сети выключатель сохраняет свое состояние (т.е. работает не как пускатель, а как обычный выключатель).

Изделие соответствует требованиям индустриального исполнения, в частности:

— соответствует требованиям к интерфейсу человек-машина: цвет и расположение кнопок, индикация состояния (при поданном напряжении), необходимость нажатия с небольшим, но фиксированным усилием в конкретную зону (кнопки OFF/ON выделены не только цветом, но и выпуклостью) минимизируют вероятность ошибочного или случайного включения/выключения;

— схемотехника, конструкция и применяемая элементная база обеспечивают высокую надежность

COMMENG является единственным производителем подобных устройств в России. В настоящее время производственная линейка для чистых помещений включает в себя:

— выключатели нагрузки постоянного и переменного тока;

— панель управления с возможностью подключения к контроллеру или промежуточному реле;

— инфракрасный датчик для управления дверьми шлюзов;

— панель заземления для защиты от электростатики.

Планируется разработка громкоговорителей, устройств громкоговорящей связи, светосигнальных устройств, телефонов со стандартным интерфейсом.