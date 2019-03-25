Военный технополис «ЭРА» в Краснодарском крае оснастили суперкомпьютером

В Анапе, в Военном инновационном технополисе «ЭРА» завершены испытания центра обработки данных (ЦОД) Информационно-телекоммуникационного центра. Площадь здания ЦОД составляет более 600 кв.м.

К этому моменту запущен первый сегмент супермашины. Работа всех информационных систем ЦОД построена на программном обеспечении отечественного производства Astra Linux, принятого на снабжение в Минобороны России. Созданный центр усилит работу лабораторий и позволит проводить исследования в области прорывных информационных технологий на новом качественном уровне.

Ключевой компонент супермьютера — высокоскоростная коммуникационная сеть отечественного производства, объединяющая все вычислительные узлы в единый высокопроизводительный вычислительный комплекс.

Создание суперЭВМ в рекордные сроки (два месяца) осуществил Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина по заказу Министерства обороны Российской Федерации.

Ввод ЦОД в эксплуатацию позволит решить потребность в информационных ресурсах, как технополиса «ЭРА», так и предприятий промышленности осуществляющих научную деятельность в технополисе.

Предприятия ОПК — резиденты технополиса «ЭРА» — уже сделали заявки на применения ресурсов суперЭВМ для использования в научной деятельности.

Координацию деятельности Военного инновационного технополиса «ЭРА» осуществляет Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.