«Техмаш» впервые представил несколько видов снарядов

На Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2019 Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех продемонстрировал авиационные средства поражения и взрыватели для боеприпасов различного назначения.

В крупнейшей в Азиатско-Тихоокеанском регионе выставке LIMA принимают участие более 500 компаний из 40 стран. Общая площадь выставки составила порядка 120 тыс. кв. м, на статической экспозиции размещено более 100 единиц авиационной техники, в порту — более 60 кораблей.

Среди ключевых экспонатов «Техмаша» на выставке — неуправляемая авиационная ракета С-13-Т с двухмодульной проникающей осколочно-фугасной боевой частью производства Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ). Основная задача этой ракеты — поражение военной техники (самолетов, вертолетов), находящихся в железобетонных укрытиях, бетонных взлетно-посадочных полос, целей, расположенных за прочными преградами, транспортно-десантных кораблей в прибрежной зоне.

С-13-Т способна насквозь пробивать до 6-ти метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину 2-3 метра. Ракета может разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы.

По сравнению с предыдущей версией (С-13) в авиационной ракете С-13-Т применяется боевая часть, состоящая из двух модулей с взрывателями. «Такая конструкция позволяет повысить эффективность боеприпаса, значительно увеличить поражающее действие.

Кроме того, на LIMA 2019 представлен взрыватель УДВ-60 для морских реактивных систем залпового огня, впервые в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Устройство обеспечивает эффективный подрыв боевой части снаряда при контакте с подводными целями на глубинах от 100 до 350 метров.

Еще один экспонат Концерна на выставке в Малайзии — взрыватель И-346. Им укомплектованы универсальные электрические телеуправляемые самонаводящиеся торпеды ТЭ-2. Взрыватель характеризуется высоким уровнем безопасности и надежности в условиях эксплуатации и аварийных ситуациях.

В экспозицию также вошли неуправляемая ракета C-13ОФ, предназначенная для поражения легкобронированной боевой техники с заданным дроблением боевой части на осколки массой 25-35 грамм и турбореактивный снаряд АЗ-ТСР-47 радиолокационных помех повышенной эффективности для комплекса ПК-2.

АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» — холдинговая компания, созданная в 2011 году, специализируется в области разработок и серийных поставок боеприпасов для основных ударных группировок Вооруженных Сил. Высокоэффективные образцы современного оружия, выпускаемые холдингом «Техмаш», находятся на вооружении армии более чем 100 стран мира.