Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

Федеральная служба войск национальной гвардии завершила формирование в Керчи специальной морской бригады для охраны Крымского моста. Об этом сегодня сообщили РИА Новости.

Бригада располагает большим арсеналом средств, способных предотвратить любую диверсию как с суши, так и с акватории.

Спецбригада оснащена противодиверсионными катерами типа «Грачонок». На катерах установлено разнообразное спецоборудование, в том числе — навигационная радиолокационная станция МР-231 «Пал», гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств «Анапа», а также многофункциональный оптико-электронный телекомплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки, автоматизированный комплекс связи, интегрированная мостиковая система «Мостик-21980».

Кроме того, исследовать поверхность дна с катера позволят телеуправляемый подводный аппарат «Фалкон» с рабочей глубиной до 300 метров и поисково-обследовательский комплекс «Кальмар».

Скорость хода таких катеров — до 23 узлов, экипаж — 8 человек. Вооружен морской тумбовой пулеметной установкой калибра 14,5 мм, малогабаритным дистанционно управляемым противодиверсионным гранатометным комплексом.

Также в Керчь совершили переход два новейших транспортно-десантных катера БК-16, которые оборудованы самыми современными навигационными, радиотехническими системами и могут развивать скорость до 80 километров в час даже при штормовой погоде. С них можно производить высадку десанта, патрулировать акваторию и выполнять поисково-спасательные операции. До конца 2019 года крымские росгвардейцы получат ещё два таких же катера.

На обеих берегах Керченского пролива установлены инспеционно-досмотровые пункты с мощными современными сканерами.

В режиме онлайн за мостом смотрит спутник «Космос-К» и несет боевое дежурство авиация ЮВО и Черноморского флота.

Также за безопасность транспортного перехода обеспечивают зенитная ракетная система С-400 «Триумф», а также зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Сканирует воздушное пространство радиолокационные системы «Подсолнух» и «Воронеж» — расположенные в Крыму и Тамани. Первая РЛС может «видеть» даже объекты, которые находятся за горизонтом, а вторая — замечает цели за 6 000 километров по горизонту и 8 000 километров — по вертикали.