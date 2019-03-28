Росгвардия получила снайперские винтовки «Точность» для контртеррористических операций

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Первые новые отечественные снайперские винтовки T-5000, известные как «Точность», поступили на вооружение спецназа Росгвардии, который будет использовать их в контртеррористических операциях. Об этом сообщил журналистам представитель командования одного из отрядов спецназа Центрального округа Федеральной службы войск национальной гвардии.

«Нам недавно поступили новые снайперские винтовки ORSIS [T-5000]. В сравнении с другими образцами вооружения это лучшие винтовки, что у нас были. Сравниться с ними могут только TRG [снайперские винтовки финской компании SAKO]", — сказал он.

ORSIS T-5000, она же снайперский комплекс «Точность», разработана оружейным заводом «Промтехнологии». Она может использоваться с патронами разного калибра, в том числе 7,62 мм и 8,6 мм. По данным производителя, масса винтовки составляет около 6 кг, она может эффективно поражать цели на расстоянии до 1,5 тыс. м.