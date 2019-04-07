В Красноярске открыт детский сад на 300 мест

Детский сад № 89 в микрорайоне Нанжуль-Солнечный Красноярска построили в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — доступность дошкольного образования для детей».

В дошкольном учреждении 12 групп: 4 группы на 80 мест для детей от 1,5 до 3 лет и 8 групп на 220 мест для детей от 3 до 7 лет. Одна из групп организована для детей с нарушениями речи. В настоящее время продолжается комплектование учреждения. Сейчас детский сад посещают 134 ребенка.

Общая стоимость учреждения составила более 305 млн рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов.

В 2019-2021 гг. в крае планируется подстроить 14 детских садов, из которых 11 будут возведены в Красноярске. Тем самым будет создано не менее 5 282 дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет.

В краевом центре в этом году сдадут 7 детских садов — по два детских сада в микрорайонах Белые Росы.