В России запустили новый телеканал «Победа»

Компания «Первый канал. Всемирная сеть» совместно c крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений «Ростелеком» запустили в российском эфире вещание телеканала «Победа», созданного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году. Презентация «Победы» прошла в Москве в здании МИА «Россия сегодня». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

«Победа» начала своё вещание 9 апреля, в 18.00. Первой в эфире показали военную драму о блокадном Ленинграде «Крик тишины», премьера которой состоялась в январе этого года. Новый телеканал входит в цифровой пакет «Первый канал. Всемирная сеть».

Новый телеканал «Цифрового телесемейства» круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах. В эфире — свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, семейные воспоминания участников акции «Бессмертный полк», а также находки и открытия поисковых отрядов.

«Многообразие жанров и форматов, спецпрограммирование и адресный контент обеспечивают интерес к телесмотрению максимально широкой аудитории независимо от социального и демографического ценза», — отметили в пресс-службе.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 74600 выдано Роскомнадзором 24 декабря 2018 года. Телеканал «Победа» доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов на территории всей России.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/1LBxGrAE5XM

«Первый канал. Всемирная сеть» формирует и распространяет международные версии Первого канала для зрителей в СНГ, Европе, Азии и США, а также ведет вещание под брендом «Цифровое телесемейство» в России и за рубежом. «Цифровое телесемейство» — это 8 телеканалов: «Дом кино», «Дом кино премиум», «Музыка Первого», «Время», «Телекафе», «Бобер», «О!», «Поехали».