Первый в Вооруженных Силах России комплекс РЭБ «Палантин» поступил в ЗВО

Первый в Вооруженных Силах Российской Федерации комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Палантин» поступил в войска общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Новейший высокомобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня «Палантин» предназначен для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, а также для ведения радиоэлектронной разведки. Возможности аппаратуры позволяют ослепить врага в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, а также лишить его сотовой и транкинговой связи. Помимо этого, комплекс наделен системообразующей функцией, то есть способен объединять различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения.

«Палантин» завершил войсковые испытания в одном из подразделений РЭБ ЗВО и поставлен на вооружение в одной из областей Центрального Черноземья.

По отзывам специалистов новая техника полностью соответствует предъявляемым требованиям и заявленным производителем характеристикам. Личный состав подразделений РЭБ завершил переобучение на базе межвидового центра в Тамбовской области и приступил к учебно-боевой работе на комплексе.