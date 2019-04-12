Шесть вертолетов Ка-52 «Аллигатор» получили ВКС с начала года
Шесть боевых разведывательных ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» получили Воздушно-космические силы РФ с начала года.
В соответствии с заданиями государственного оборонного заказа, в 55-й отдельный вертолетный полк поступило шесть вертолетов Ка-52 «Аллигатор» производства Арсеньевской авиационной компании «Прогресс». Все вертолеты исправны, полностью укомплектованы и введены в эксплуатацию.
Личный состав части успешно прошел переобучение и готов выполнять задачи по предназначению.
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- Константин Курсиков
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