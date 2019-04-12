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Армия и Флот

Шесть вертолетов Ка-52 «Аллигатор» получили ВКС с начала года

  •  © oruzhie.info

Шесть боевых разведывательных ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» получили Воздушно-космические силы РФ с начала года.

В соответствии с заданиями государственного оборонного заказа, в 55-й отдельный вертолетный полк поступило шесть вертолетов Ка-52 «Аллигатор» производства Арсеньевской авиационной компании «Прогресс». Все вертолеты исправны, полностью укомплектованы и введены в эксплуатацию.

Личный состав части успешно прошел переобучение и готов выполнять задачи по предназначению.

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армия и флот
  • Нет аватара port
    12.04.1914:43:17

    маловато, но тоже хорошо       

    #1121977
    • Нет аватара Беззаветный
      12.04.1916:07:27

      Это ж только за 2 месяца и только Аллигаторов. Сильно много тоже зачем, щас больше ракеты решают.

      #1121993
  • Нет аватара mozay
    12.04.1915:28:58

    Заголовок такой… Шесть вертолетов получили ВКС. Прям как выражение «Не армия для государства, а государство для армии»

    #1121985
    • Нет аватара Беззаветный
      12.04.1916:04:49

      Даже не подумал бы так. Им выдали — они получили. Имхо, нормально и логично звучит.

      #1121991
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