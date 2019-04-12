Шесть вертолетов Ка-52 «Аллигатор» получили ВКС с начала года

Шесть боевых разведывательных ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» получили Воздушно-космические силы РФ с начала года.

В соответствии с заданиями государственного оборонного заказа, в 55-й отдельный вертолетный полк поступило шесть вертолетов Ка-52 «Аллигатор» производства Арсеньевской авиационной компании «Прогресс». Все вертолеты исправны, полностью укомплектованы и введены в эксплуатацию.

Личный состав части успешно прошел переобучение и готов выполнять задачи по предназначению.